Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

40,10 EUR -3,30% (13.07.2021, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

40,30 EUR -2,09% (13.07.2021, 09:43)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische Entwicklung und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (13.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Diagnostik- und Biotechunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Das Diagnostik- und Biotechunternehmen QIAGEN habe nach einem schwächer als gedacht verlaufenen zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Nunmehr erwarte das Management einen währungsbereinigten Anstieg des Umsatzes von mindestens noch 12 Prozent. Bisher sei der Konzern von einem Plus von 18 bis 20 Prozent ausgegangen.Zwar sei der Erlös nach vorläufigen Zahlen im zweiten Quartal um 28 Prozent - und 24 Prozent währungsbereinigt - auf 567,3 Millionen US-Dollar (478 Mio. Euro) gestiegen. Allerdings hätten die Produktgruppen mit Covid-19-Bezug einen währungsbereinigten Rückgang um 17 Prozent verzeichnet, weil die Impfkampagnen zu einer geringeren Testnachfrage geführt hätten.Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwarte QIAGEN im zweiten Quartal 0,66 bis 0,67 Dollar, währungsbereinigt sei das etwas mehr als zuvor in Aussicht gestellt. Auch hier passe das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr an. So solle der Gewinn je Aktie nun mindestens 2,42 Dollar zu konstanten Wechselkursen erreichen. Bisher sei die Rede von 2,42 bis 2,46 Dollar gewesen.Für das laufende dritte Quartal rechne QIAGEN mit einer Stagnation bei den Erlösen. Der Gewinn je Aktie dürfte gar zurückgehen und währungsbereinigt zwischen 0,52 und 0,53 Dollar landen, nach 0,58 Dollar ein Jahr zuvor.Dass sich das Geschäft mit Corona-Tests auf absehbare Zeit abkühle, sei zu erwarten gewesen. Dennoch habe QIAGEN eine doch deutliche Umsatzwarnung kommuniziert. Kein Wunder, dass die Aktie nach der News am Handelsplatz Frankfurt rund 4,5 Prozent nachgegeben habe.Langfristig bleibt "Der Aktionär" trotzdem für QIAGEN zuversichtlich gestimmt. Investierte Anleger beachten den Stopp bei 33,00 Euro, so Michel Doepke. (Analyse vom 13.07.2021)Mit Material von dpa-AFX