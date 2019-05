Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V.(ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Am Freitag habe die US-Gesundheitsbehörde FDA Alpelisib (Handelsname Piqray) von Novartis die Zulassung in Komibination mit Fulvestrant gegen eine spezielle schwerwiegende Brustkrebserkrankung erteilt. Es sei der erste PI3K-Inhibitor überhaupt, der die Genehmigung erhalten habe. Ganz zur Freude auch von dem Diagnostik-Unternehmen QIAGEN, welches für die Begleitdiagnostik zuständig sein werde.Mit dem therascreen PIK3CA RGQ PCR-Kit würden sich elf PIK3CA-Mutationen erkennen lassen, die schätzungsweise bei etwa 40 Prozent der Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasierendem Hormonrezeptor-positivem (HR ) Brustkrebs vorliegen, so QIAGEN."Wir freuen uns sehr über die Einführung dieses innovativen Begleitdiagnostikums in Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei Novartis", so Thierry Bernard, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik bei QIAGEN. "Wir sind davon überzeugt, dass unser neues PIK3CA-Kit - eine Erweiterung unseres marktführenden therascreen-Portfolios an Begleitdiagnostika - in Kombination mit der Zulassung von PIQRAY allen, die nach neuen Wegen zur Bekämpfung von fortgeschrittenem Brustkrebs suchen, eine wertvolle Behandlungsoption bieten kann", gebe sich Bernarnd optimistisch.Der Markt für Wirkstoffe, die Fusionsgene adressieren (Präzisionsonkologie), gewinne immer mehr an Fahrt. So habe Bayer beispielsweise mit Loxo Oncology einen spannenden Deal geschnürt, ehe Eli Lilly sich die Biotech-Gesellschaft unter den Nagel gerissen habe.Das Gleiche gilt für die Dauer-Empfehlungen QIAGEN und Novartis - bei beiden Papieren besteht aktuell kein Handlungsbedarf, unbedingt dabeibleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link