Die QIAGEN N.V. werde voraussichtlich am 5. November den Bericht für das dritte Quartal 2018 veröffentlichen.



Beim Blick auf den Chart der vergangenen 18 Monate der Aktie von QIAGEN N.V. würden sich grundlegend positive Tendenzen zeigen, wobei von Juni 2017 bis Mai 2018 eine Seitwärtsphase vorgeherrscht habe. Die untere Grenze dieser Phase könne mit rund 31,00 USD und die obere mit rund 35,00 USD beziffert werden. Mitte Mai 2018 habe sich der Wert dann aus dieser Seitwärtszone befreien können und den Sprung in Richtung 40,00 USD geschafft, wobei diese Marke nicht ganz habe erreicht werden können. Alles in allem sei der Wert jedoch wie erwähnt aufwärts gelaufen - aus dem Bereich von rund 28,00 USD kommend bis zu einem Schlusskurs am vergangenen Freitag von 37,88. Die laufende Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate könnte sich aus charttechnischer Sicht durchaus weiter fortsetzen, wobei neue Bewegungshochs nicht ausgeschlossen seien. Käufe oberhalb der richtungsentscheidenden Marke von rund 35,00 USD wären somit gegebenenfalls nicht uninteressant und Ziele wie 39,00 USD und folgend auch 41,00 USD wären durchaus realistisch. Sollte der Wert jedoch nachhaltig unter 35,00 USD rutschen, wäre dieser erneut in der genannten Seitwärtsschiebezone, was Handlungen, wie auch in der Vergangenheit, eher unvorteilhaft erscheinen lassen könnte. (Analyse vom 01.10.2018)



Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

32,90 EUR +0,92% (01.10.2018, 14:14)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

32,90 EUR +0,95% (01.10.2018, 14:17)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (01.10.2018/ac/a/t)



Berlin (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.QIAGEN N.V. sei eigenen Angaben zufolge eine niederländische Holdinggesellschaft und der global führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. QIAGENs mit einem Portfolio von über 500 Produkten die Möglichkeiten zur Aufreinigung und zur Verarbeitung von DNS, RNS, Proteinen aus Blut, Gewebe und weiteren Stoffen. QIAGEN habe weltweit über 500.000 Kunden aus den Bereichen der molekularen Diagnostik, der Forensik, der Pharma- und Biotechnologiebranche und aus der Forschung im Bereich Life Sciences. Der Konzern beschäftige rund 4.700 Mitarbeiter an 35 Standorten. Die Konzernumsätze würden zu 48 Prozent in der Region Americas erzielt, 32 Prozent in der Region Europa, Naher Osten und Afrika und 20 Prozent in der Region Asien-Pazifik und Japan.Die QIAGEN N.V. Holding habe ihren Sitz im niederländischen Venlo und werde von CEO Peer M. Schatz geleitet. Die deutsche QIAGEN GmbH - Germany habe ihren Sitz in Hilden bei Düsseldorf.QIAGEN habe starke Quartalszahlen im zweiten Quartal abgeliefert Bereits Ende Juli 2018 habe QIAGEN die Ergebnisse für das zweite Quartal 2018 gemeldet. Der Konzernumsatz habe auf 377,2 Mio. US-Dollar angezogen. Das sei ein Plus von 8 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Umsatz im ersten Halbjahr sei damit um 10 Prozent auf 720,8 Mio. USD geklettert. Das operative Ergebnis im zweiten Quartal 2018 sei um 138 Prozent auf 53,3 Mio. USD gestiegen. Im Vorjahr seien im zweiten Quartals 2017 22,4 Mio. USD ausgewiesen worden. Der Gewinn je Aktie habe bei 0,16 USD gelegen der bereinigte Gewinn bei 0,33 USD je Aktie. Der freie Cashflow habe sich auf 94,1 Mio. USD gesteigert. Die Unternehmensleitung sehe den Konzern gut aufgestellt, um die für 2018 geplanten Ziele zu erreichen.Details zur QIAGEN-AktieDer Börsengang von QIAGEN habe am 28. Juni 1996 an der Technologiebörse NASDAQ stattgefunden, heute notiere die Aktie an der New York Stock Exchange (NYSE). Der IPO-Preis habe bei 47,00 USD gelegen. Die Aktien von QIAGEN hätten seit dem 25. September 1997 auch am Neuen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Insgesamt seien zum Jahresabschluss 2017 228,074 Mio. Aktien ausstehend gewesen (vollverwässert 233,009 Mio.). Die Wertpapiere der Aktiengesellschaft seien in zahlreichen Indices aufgenommen, unter anderem im MDAX, im TecDAX und in den Indices Russell 1000 und Russel 3000. Die QIAGEN N.V. habe eine Reihe von institutionellen Großaktionären. So halte BlackRock als größter Aktionär 9,45 Prozent der Anteile, Franklin Resources 8,13 Prozent, Primecap Management 7,18 Prozent und Platinum Investment Management 3,17 Prozent der Anteile. Der Streubesitz (Freefloat) liege bei 72,07 Prozent. In den letzten 5 Jahren habe die Aktie rund 95 Prozent an Wert zulegen können, während zum Beispiel der TecDAX im Vergleichszeitraum eine Performance von rund 164 Prozent aufgewiesen habe. Die Wertpapiere seien somit ein Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse via Xetra mit 7,30 Mrd. EUR. Die Aktien hätten via Xetra in den letzten 52 Wochen 34,05 EUR im Hoch und 25,22 EUR im Tief beziehungsweise via NYSE 39,45 USD im Hoch und 30,20 USD im Tief gekostet.Die Analysten von Bank of America, Barclays, Berenberg, CFRA, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK, Evercore ISI, Goldman Sachs, Independent Research, Jefferies, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, LBBW, Morgan Stanley und Warburg Research hätten seit Jahresbeginn Analysen zur QIAGEN-Aktie angefertigt. Hierbei seien jedoch die Analysen mit den Kurszielangeben in Euro und die Analysen mit Kurszielangaben in US-Dollar zu trennen. Es würden sich derzeit acht Analysen mit einer Kurszielangabe in Euro finden. Die höchsten Kursziele würden von Independent Research und CFRA jeweils vom 2. August 2018 in Höhe von 33,00 Euro stammen. Das niedrigste Kursziel habe am 26. September 2018 Warburg Research mit 29,00 Euro ausgewiesen. Ferner werde das höchste Kursziel vom 2. August 2018 und 5. September 2018 von der Deutschen Bank und Barclays mit 43,00 US-Dollar angegeben. Das niedrigste Kursziel vom 4. Mai 2018 werde von der Citigroup mit 35,00 US-Dollar angegeben. In Euro läge das Durchschnittskursziel bei 31,25 Euro, in US-Dollar läge es bei 39,64 US-Dollar (bei einem Kurs von EUR/USD 1,17 wären dies rund 33,88 Euro). Zum Zeitpunkt dieser Analyse sei die Aktie mit einem Xetra-Schlusskurs von 32,20 Euro aus dem Handel gegangen und habe an der NASDAQ mit einem Kurs von 37,77 USD geschlossen.Fundamentaldaten 2017Bei der QIAGEN N.V. werde jeweils zum 31.12. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 habe bei 1,418 Mrd. USD gelegen und das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bei 114,375 Mio. USD. Das Zinsergebnis sei mit einem Minus von 39,044 Mio. USD testiert worden. Das Jahresergebnis habe sich auf 40,394 Mio. USD summiert. Das Ergebnis je Aktie habe bei 0,18 USD (vollverwässert bei 0,17 USD gelegen Die Anteilseigner hätten eine Sonderdividende in Höhe von 1,04 USD erhalten. Ansonsten schütte die Aktiengesellschaft keine Dividenden aus. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 657,714 Mio. USD ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 2,5 Mrd. USD und das gezeichnete Kapital bei 2,541 Mio. USD gelegen. Die Verbindlichkeiten seien mit 2,5 Mrd. USD angegeben und die Eigenkapitalquote mit 50,4 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme habe bei 5,039 Mrd. USD gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 4.688 Mitarbeiter beschäftigt.Bilanzprognosen für 2018 und 2019Die Umsätze könnten 2018 1,526 Mrd. USD und 2019 1,644 Mrd. USD betragen, das EBITDA könnte 2018 bei 509,50 Mrd. USD und 2019 bei 559,59 Mrd. USD eintreffen und das EBIT bei 407,38 Mio. USD beziehungsweise 455,07 Mio. USD liegen. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung 2018 auf 1,33 USD und 2019 auf 1,50 USD. Der Cashflow je Aktie könnte sich 2018 bei 1,77 USD und 2019 bei 1,94 USD einpendeln. Der Cashflow läge demnach 2018 bei rund 398 Mio. USD und 2019 bei 458 Mio. USD. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 11,75 USD und 2019 bei 13,10 USD liegen. Die Nettoverschuldung könnte sich 2018 auf 783,84 Mio. USD belaufen und sich 2019 auf 467,71 Mio. USD erheblich reduzieren.