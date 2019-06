XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

36,05 EUR +1,89% (18.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

36,19 EUR +2,38% (18.06.2019, 19:49)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (18.06.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V.(ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Jetzt beginne sie wieder: Die Zecken-Saison. Der vergleichsweise milde Winter komme den gefährlichen Milben entgegen. Die Diagnostik-Schmiede QIAGEN wolle gemeinsam mit DiaSorin die Früherkennung von Lyme-Borreliose, einer Erkrankung, die durch Zeckenbisse entstehen könne, forcieren. Die Basis dafür bilde die Erweiterung der QuantiFERON-Kooperation. Demnach würden die beiden Unternehmen klinische Validierungen im Laufe der Lyme-Borreliose-Saison 2020 planen, Ende desselben Jahres plane QIAGEN die Einreichung des Zulassungsantrages in den USA und Europa. QIAGEN und DiaSorin möchten damit einen hohen bisher unerfüllten medizinischen Bedarf decken, heiße es in der Pressemitteilung.QIAGEN profitiere nicht nur von der Diagnostik von Kleinstlebewesen, sondern auch vom Megatrend der personalisierten Medizin. So habe die US-Gesundheitsbehörde FDA Alpelisib (Handelsname Piqray) von Novartis die Zulassung in Kombination mit Fulvestrant gegen eine spezielle schwerwiegende Brustkrebserkrankung erteilt. Es sei der erste PI3K-Inhibitor überhaupt, der die Genehmigung erhalten habe. Ganz zur Freude von QIAGEN. Denn das MDAX-Unternehmen steuere die passende Begleitdiagnostik bei.Im schwachen Gesamtmarkt habe auch die Qiagen-Aktie den Rückwärtsgang einlegen müssen, sich jedoch an einer horizontalen Unterstützungszone stabilisieren können. Setze sich der zuletzt durchweg positive Newsflow fort, sollten die Papiere das Jahreshoch bei 37,03 Euro wieder attackieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: