Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (09.06.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - QIAGEN: Aktie zeigt stabilen Seitwärtstrend - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die QIAGEN-Aktie (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Während Covid-19-Tests eine der Hauptquellen für die Verfolgung des Virus seien, könne Abwasser Gemeinden und Gesundheitsbehörden einen Vorsprung vor der Ausbreitung von Covid-19 verschaffen, da es das Virus in seinen frühen Stadien erkenne. Das Anwendungsspektrum der Abwasserüberwachung gehe aber weit über Covid19 hinaus und könne zum Schutz der Bevölkerung vor einer Vielzahl von Infektionskrankheiten eingesetzt werden, beispielsweise für den Nachweis multiresistenter Erreger und lebensmittelbedingter Krankheiten wie E. coli oder Listerien. Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfehle nun den Einsatz digitaler PCR-Technologie für Abwassertests zur Überwachung von Infektionskrankheiten. Zwei digitale PCR-Systeme seien bereits validiert und zugelassen worden, darunter "QIAcuity" von QIAGEN.Die Nachrichten hätten der QIAGEN-Aktie zwar keine positiven Impulse verleihen können. Doch habe sich der Titel in der jüngsten Korrektur der TechWerte immerhin stabil gehalten. Seit Monaten schwanke der Titel in einer Spanne von rund 41 bis 46 Dollar seitwärts. Weil QIAGEN als Übernahmekandidat gelte, könnte das ein Zeichen von gezielten Käufen sein. Zu Erinnerung: Im August 2020 sei der Übernahmeversuch durch Thermo Fisher am mangelnden Interesse der QIAGEN-Aktionäre gescheitert. Dem US-Konzern werde immer noch Kaufinteresse nachgesagt. Im vergangenen Herbst habe es zudem geheißen, QIAGEN und Konkurrent Biomerieux planten einen Zusammenschluss. (Ausgabe 22/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:43,56 EUR -0,18% (09.06.2022, 09:17)