Von den positiven Impfstoff-News hätten zudem Airlines, Reiseveranstalter und Ölunternehmen überdurchschnittlich profitieren können. Airlines wie Air France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) (+11,7%), IAG (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq Other OTC-Symbol: BABWF) (+9,8%) und Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (+7,4%) bzw. Ölwerte wie Repsol (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) (+9,0%), Schlumberger (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) (+11,3%) und Halliburton (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) (+7,9%) hätten deutlich gewonnen. Auch die Flugzeugbauer Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (+8,2%) und Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (+5,2%) seien gesucht gewesen.



Vodafone (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) (+6,9%) habe gestern trotz eines organischen Umsatzrückgangs über den Erwartungen liegende Q2-Zahlen (inklusive Anhebung der Ganzjahresprognose) berichtet, welche v.a. durch eine Erholung in Europa (Spanien, UK) geprägt gewesen seien.



Die Aktie von Banco de Sabadell (ISIN: ES0113860A34, WKN: A0MRD4, Ticker-Symbol: BDSB) habe gestern um 24,6% angezogen, nachdem Gespräche über eine Fusion mit BBVA (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) (+15,3%) bekannt geworden seien.



Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (nachbörslich bis zu 15% im Plus) schaffe es jetzt doch als bisher größtes Unternehmen voraussichtlich in Schritten in den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). (17.11.2020/ac/a/m)





Der gestrige Aktienhandel stand ganz im Zeichen sehr guter COVID-19-Impfstoffdaten von Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) (+9,6%), welche durch eine 94,5%-ige Wirksamkeit sowie geringere Kühlanforderungen absolut überzeugen konnte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sehr stark zulegen können hätten in Europa Immobilienvermietungs und -entwicklungsunternehmen wie Unibail-Rodamco-Westfield (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) (+17,6%), Hammerson (ISIN: GB00BK7YQK64, WKN: A2QA3F, Ticker-Symbol: H2V2) (+11,3%) und Klepierre (ISIN: FR0000121964, WKN: 863272, Tikcer-Symbol: KPR) (+10,0%), welche an der Spitze des STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) gestanden seien.