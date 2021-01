Einschätzung

Strong Outperformer



Kursziele Kursziel 12M: 3,00 EUR



Kurschance: 214%



Kursziel 24M: 4,50 EUR



Kurschance: 371% Stammdaten ISIN: CA08772P2026



WKN: A2P7XN



Ticker: NPAU



CNX: BETR Kursdaten Kurs: 0,955 EUR



52W Hoch: 1,800 EUR



52W Tief: 0,280 EUR Aktienstruktur Aktienanzahl: 50,35 Mio.



Executive Summary 28.01.2021

Psychedelic Hot Stock beauftragt präklinische Studien

Nach 1.156% mit Numinus Wellness (NUMI) und 1.494% mit MindMed (MMEDF)

Unser Psychedelic Hot Stock 2021 BetterLife Pharma Inc. (ISIN CA08772P2026 / WKN A2P7XN, Ticker: NPAU, CNX: BETR) meldet heute Morgen die Beauftragung präklinischer beim renommierten Forschungs-Dienstleister Eurofins Discovery. "Nach unserer kürzlich erfolgten Übernahme der Vermögenswerte von Transcend Biodynamics freuen wir uns, die IND-fähigen Studien für TD-0148A zu initiieren. Wir freuen uns darauf, mit Eurofins Discovery zusammenzuarbeiten, um diese Behandlung den Patienten so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen, wie wir uns vorbereiten unsere IND und Studien ", sagte Dr. Ahmad Doroudian, Chief Executive Officer von BetterLife. Unser Psychedelic Aktientip 2021 BetterLife Pharma Inc. will die Volkskrankheiten Depression und posttraumatische Belastungsstörungen mit Hilfe eines nicht halluzinogenen Analogen von LSD bekämpfen. Die Aktien unseres Psychedelic Hot Stock 2021 BetterLife Pharma Inc. dürften heute mit einer Kursrallye auf die bahnbrechende Nachricht reagieren. Deutschen Anlegern winkt dabei ein geldwerter Zeitvorteil, da der kanadische Heimatmarkt unseres Psychedelic Hot Stock 2021 BetterLife Pharma Inc. erst am Nachmittag Deutscher Zeit öffnet. Zudem haben die Aktien unseres Psychedelischen Aktientips BetterLife Pharma Inc. den mittelfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit für ein massives Kaufsignal der Chartanalyse gesorgt. Erst vor wenigen Tagen hat unser Psychedelic Hot Stock 2021 BetterLife Pharma Inc. die Übernahme des Pioniers für Psychedelische Medizin Transcend Biodynamics perfekt gemacht. Unternehmenskreisen zufolge plant unser Psychedelic Hot Stock 2021 BetterLife Pharma Inc. zudem baldmöglichst ein Listing an der weltgrößten Technologie- und Wachstumsbörse NASDAQ durchzuführen, was dem Höhenflug unsere Psychedelischen Aktientips BetterLife Pharma Inc. zusätzlichen Auftrieb verleihen sollte. Unser Psychedelischer Aktientip 2021 BetterLife Pharma Inc. hat sich durch die Übernahme von Transcend Biodynamics das Patent auf das Molekül BOL-148 gesichert, das die gleichen Vorteile wie LSD zu bieten scheint, ohne psychedelische Effekte oder Halluzinationen - ein Game Changer für die Psychedelische Medizin und potentieller Milliarden-Blockbuster. Der Psychedelischen Medizin gehört Branchenexperten zufolge die Zukunft. Der globale Markt für mentale Gesundheit ist 120,8 Milliarden Dollar riesig. Psychedelische Aktien gelten schon jetzt als der nächste große Investmenttrend an der Börse nach dem großen Cannabis-Boom. Nach Kursgewinnen von bis zu 50.000% mit den Cannabis-Aktien von Aurora Cannabis (NYSE:ACB, #ACB, $ACB) und bis zu 294.900% mit den Cannabis-Aktien von Canopy Growth (NASDAQ:CGC, #CGC, $CGC) erwarten Branchenanalysten jetzt vergleichbar hohe Kursgewinne mit Psychedelische Aktien. CEO Ahmad Doroudian war Gründer von Merus Labs (NASDAQ: MSLI). Merus Labs (NASDAQ: MSLI) wurde 2017 für über 300 Mio. USD verkauft - das ist rund fünf mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Psychedic Hot Stock BetterLife Pharma Inc. CEO Ahmad Doroudian will unseren Psychedelic Hot Stock 2021 BetterLife Pharma Inc. perspektivisch an der US-Technologie- und Wachstumsbörse NASDAQ notieren lassen. Die Psychedelischen Aktien unseres Psychedelic Hot Stock 2021 BetterLife Pharma Inc. haben zuletzt ihren mittelfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit für ein massives Kaufsignal der Chartanalyse gesorgt. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.156% mit den Psychedelischen Aktien von Numinus Wellness (OTC:LKYSF, TSXV:NUMI, #NUMI, $NUMI), 982% mit den Psychedelische Aktien von Champignon Brands (SHRMF, #SHRMF, $SHRMF) und bis zu 1.494% mit den Psychedelischen Aktien von Mind Medicine MindMed Inc. (MMEDF, #MMEDF, $MMEDF) bietet Ihnen unserer neuer Psychedelic Hot Stock BetterLife Pharma Inc. (ISIN CA08772P2026 / WKN A2P7XN, Ticker: NPAU, CNX: BETR) heute die Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Sektor für Psychedelische Aktien. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 371% mit unserem neuen Psychedelic Hot Stock 2021 BetterLife Pharma Inc.



Ausführliche Informationen zu BetterLife Pharma Inc.

Ausführliche Informationen zu BetterLife Pharma Inc. (ISIN CA08772P2026 / WKN A2P7XN, Ticker: NPAU, CNX: BETR) erhalten Sie auf der Unternehmens-Website:



https://www.abetterlifepharma.com





Risiken

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in BetterLife Pharma Inc. dem Totalverlust-Risiko.



BetterLife Pharma Inc. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der BetterLife Pharma Inc



Die Aktien von BetterLife Pharma Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.



Börse ist keine Einbahnstraße. Das Investment in Aktien der BetterLife Pharma Inc. unterliegt wie jedes andere Aktieninvestment auch dem Kursänderungsrisiko. Investoren in Aktien der BetterLife Pharma Inc. müssen daher jederzeit damit rechnen, dass es zu starken Kursschwankungen und mithin auch zu starken Kursabschlägen kommen kann. Starken Kurssteigerungen können starke Kursverluste folgen. Vor Kursrückschlägen sind Aktionäre generell nicht gefeit. Gegen mögliche Kursverluste sichern Sie sich am besten durch ein Stop-Loss-Limit ab.



Die Expansion und die Weiterentwicklung der Platform der BetterLife Pharma Inc. ist kapitalintensiv. Für das künftige Unternehmenswachstum benötigt BetterLife Pharma Inc. zusätzliches Kapital. Die Aufnahme von frischem Eigenkapital sorgt für Verwässerung der Altaktionäre. Diese könnte den Aktienkurs der BetterLife Pharma Inc-Aktie zumindest zeitweise belasten.



Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der BetterLife Pharma Inc. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die BetterLife Pharma Inc. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.





Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der BetterLife Pharma Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in der BetterLife Pharma Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.





Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der BetterLife Pharma Inc. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von BetterLife Pharma Inc. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.



Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.



Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der BetterLife Pharma Inc. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.



Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die BetterLife Pharma Inc. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.



Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.



Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.



Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in §9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.



Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.



Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (28.01.2021/ac/a/a)



Impressum



Bildnachweise: www.abetterlifepharma.com, www.shutterstock.com





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.





