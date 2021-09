Tradegate-Aktienkurs Prudential-Aktie:

16,70 EUR +5,03% (22.09.2021, 22:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs Prudential-Aktie:

1.420,00 GBp -0,07% (23.09.2021, 10:12)



ISIN Prudential-Aktie:

GB0007099541



WKN Prudential-Aktie:

852069



Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PRU



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PUKPF



Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (23.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Symbol: PUKPF) von 15,50 GBP auf 15,00 GBP.Bereits im Rahmen der Abspaltung des US-Geschäfts habe der Versicherer angekündigt, dass nach Vollendung der Abspaltung eine potenzielle Kapitalerhöhung im Raum stehe. Dieser Plan sei nun am vergangenen Wochenende bestätigt worden. Laut Unternehmensangaben sollten rund 2,89 Mrd. USD beschafft werden. Dafür plane Prudential rund 130,8 Mio. neue Aktien (bzw. max. 5% des ausgegebenen Gesamtaktienkapitals) zu emittieren. Die Ausgabe sei für den 04.10. an der Hongkonger Börse über ein öffentliches Angebot und eine internationale Platzierung geplant. Laut Bloomberg sei mit einem maximalen Ausgabepreis von 172 HKD (22,10 USD) je Aktie zu rechnen. Die Preisfestsetzung sei für den 25.09. geplant. Nach Unternehmensaussage sollten rund 2,25 Mrd. USD (rund 78% der angestrebten Gesamtsumme) für die Rückzahlung hochverzinslicher Anleihen verwendet werden. Der Restbetrag werde in das Asien- und Afrikageschäft investiert, um die Infrastruktur für die geplante Ausweitung der Kundenbasis auf rund 50 Mio. Kunden in 2025 (aktuell rund 17 Mio. Kunden) aufzubauen.Lennertz passe seine Schätzungen an (u.a. EPS 2021e: -1,10 (alt: -1,16) USD; DPS 2021e: 0,17 (alt: 0,18) USD; EPS 2022e: 0,91 (alt: 0,96) USD; DPS 2022e: 0,18 (alt: 0,20) USD).Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bewertet die Prudential-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 23.08.2021)Börsenplätze Prudential-Aktie: