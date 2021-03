Tradegate-Aktienkurs Prudential-Aktie:

17,85 EUR -1,38% (19.03.2021, 14:07)



London Stock Exchange-Aktienkurs Prudential-Aktie:

1.540,00 GBp -1,35% (19.03.2021, 14:05)



ISIN Prudential-Aktie:

GB0007099541



WKN Prudential-Aktie:

852069



Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PRU



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PUKPF



Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (19.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) von 14,00 GBP auf 16,50 GBP.Das Zahlenwerk des H2/2020 (testiert) sei aus Sicht des Analysten gemischt ausgefallen. Während das EBT unter der Analystenerwartung gelegen habe, habe das Nettoergebnis die Analystenprognose schlagen können. Die Bilanzkennzahlen (per 31.12.2020) hätten nach Meinung des Analysten auf einem soliden bis komfortablen Niveau gelegen. Bereits in H2/2020 sei eine deutliche Erholung im asiatischen Markt zu sehen gewesen. Prudential sei optimistisch, dass spätestens im Verlauf von H2/2021 ein deutlicher Schritt hin zu einer Normalisierung der Wirtschaftlage in allen Regionen, in denen sie operieren würden, möglich sei. Der Versicherer plane Investitionen in die einzelnen Geschäftsbereiche, die, bei erfolgreicher Umsetzung, deutliches Wachstum der Verkaufszahlen nach sich ziehen würden.Bereits im Vorfeld der Zahlenbekanntgabe habe Prudential verkündet, die Trennung des Tochterunternehmens Jackson in H1/2021 abzuschließen und sich danach vollständig auf die asiatischen und afrikanischen Märkte zu fokussieren. Aus Sicht des Analysten habe der Versicherer in H2/2020 eine stärkere Performance zeigen können als erwartet (besonders in Asien), weshalb er für 2021 und 2022 nun eine bessere Unternehmensentwicklung erwarte.Lennertz habe seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 1,46 (alt: 1,14) USD; DPS 2021e: unverändert 0,25 USD; EPS 2022e: 1,59 (alt: 1,35) USD; DPS 2022e: unverändert 0,30 USD) teilweise angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Prudential-Aktie: