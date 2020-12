Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:

94,54 EUR +1,39% (03.12.2020, 11:16)



Amsterdam-Aktienkurs Prosus-Aktie:

92,38 EUR -1,20% (02.12.2020)



ISIN Prosus-Aktie:

NL0013654783



WKN Prosus-Aktie:

A2PRDK



Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

1TY



Amsterdam Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

PRX



Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (03.12.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prosus N.V. (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX).Dank der Beteiligung an Tencent hätten Umsatz (+53,4% auf 2,17 (Vj.: 1,42; Analysten-Prognose: 1,91) Mrd. USD) und Nettogewinn (+20,7% auf 3,02 (Vj.: 2,50; Analysten-Prognose: 2,10) Mrd. USD) von Prosus im ersten Halbjahr 2020/21 (30.09.) stärker als von dem Analysten erwartet zulegen können. Für das laufende Geschäftsjahr gebe die Holdinggesellschaft aber weiterhin keinen konkreten Ausblick. Mit Bekanntgabe der H1-Zahlen habe Prosus ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 5 Mrd. USD gestartet, wovon 1,4 Mrd. USD an Prosus N-Aktien zurückgekauft werden sollten und 3,6 Mrd. USD in den Erwerb von Anteilen der südafrikanischen Muttergesellschaft Naspers investiert werden sollten.Als Begründung für den Aktienrückkauf habe Prosus den Mangel geeigneter Investitionsalternativen und die relativ gesehen geringe Bewertung des eigenen Unternehmens genannt. Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2020/21e: 2,98 (alt: 2,58) USD; EPS 2021/22e: 3,72 (alt: 3,68) USD). Auf Basis des NAV-Modells habe er für die Prosus N-Aktie ein neues Kursziel von 97,00 (alt: 85,00) Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (zwölf Monate: 0,11 Euro je Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10%.Daher bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Prosus N-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Aufgrund der Beteiligungen profitiere Prosus zurzeit signifikant von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche den Digitalisierungstrend beschleunigen würden. (Analyse vom 03.12.2020)Börsenplätze Prosus-Aktie: