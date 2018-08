Börsenplätze Progress-Werk Oberkirch-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Progress-Werk Oberkirch-Aktie:

39,50 EUR +2,60% (09.08.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Progress-Werk Oberkirch-Aktie:

39,50 EUR +2,60% (09.08.2018, 22:26)



ISIN Progress-Werk Oberkirch-Aktie:

DE0006968001



WKN Progress-Werk Oberkirch-Aktie:

696800



Ticker-Symbol Progress-Werk Oberkirch-Aktie:

PWO



Kurzprofil Progress-Werk Oberkirch AG:



Die Progress-Werk Oberkirch AG (PWO) (ISIN: DE0006968001, WKN: 696800, Ticker-Symbol: PWO) ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von anspruchsvollen Metallkomponenten und Systemen in Leichtbauweise für Sicherheit und Komfort im Automobil. Im Laufe ihrer 95-jährigen Geschichte seit der Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat die Gesellschaft ein einzigartiges Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Der deutsche Standort Oberkirch zählt heute über 1.500 Mitarbeiter. Mit weiteren Standorten in Kanada, der Tschechischen Republik, China und Mexiko ist der Konzern global vertreten und beschäftigt weltweit ca. 3.100 Mitarbeiter.



PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie für Entwicklung und Produktion innovativer Produkte in den Bereichen Mechanische Komponenten für Elektrik und Elektronik, Sicherheitskomponenten für Airbag, Sitz und Lenkung sowie Komponenten und Subsysteme für Karosserie und Fahrwerk. (10.08.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Progress-Werk Oberkirch-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Progress-Werk Oberkirch AG (PWO) (ISIN: DE0006968001, WKN: 696800, Ticker-Symbol: PWO).Mit einem Umsatz von 125,9 Mio. EUR (+8,5%) und einer Gesamtleistung von 121,8 (-0,3%) bei einem EBIT von 6,2 Mio. EUR (+18,8%) bzw. einer Marge von 4,9% (VJ 4,5%) sei das Q2/18 im Rahmen der Unternehmensplanung verlaufen. Bereinigt um Währungseffekte wuchsen der Umsatz und die Gesamtleistung nach unserer Berechnung um rund +13,5% bzw. +4,4%, so die Analysten der LBBW. Das adj. EBIT in Q2/18 habe mit 6,0 Mio. EUR (-10,3%) bzw. einer adj. Marge von 4,8% (VJ 5,8%) unter dem Vergleichszeitraum gelegen. Grund hierfür seien Anlaufverschiebungen in Mexiko gewesen. So habe die Region NAFTA eine adj. Marge von 5,6% (VJ 8,8%) erzielt. Ebenfalls niedriger habe die adj. Marge in China anlaufbedingt bei 1,2% (VJ 4,5%) gelegen. In Tschechien sei eine gute adj. Marge von 11,5% (VJ 12,5%) erreicht worden und in Deutschland habe sich die adj. Marge auf 3,1% (VJ 2,5%) verbessert.In Q2/18 habe PWO wie bereits in Q1/18 Neuaufträge mit einem Lifetime-Volumen von rund 35 Mio. EUR (VJ 24 Mio. EUR) sowie zusätzlicher Werkzeugvolumina von rund 5 Mio. EUR (VJ 1 Mio. EUR) gewonnen. Für 2018 werde unverändert ein Neugeschäftsvolumen von 250 bis 300 Mio. EUR (VJ 300 Mio. EUR) erwartet.PWO habe den Ausblick bestätigt. So werde für 2018 mit einem Umsatz von 500 Mio. EUR und einem EBIT vor Währungseffekten von 25 bis 26 Mio. EUR gerechnet. Die Prognose stehe unter dem Vorbehalt, dass sich da konjunkturelle Umfeld im Rahmen des verschlechtertes handelspolitisches Klima nicht abschwäche.Damit passt Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, sein Kursziel von 58 EUR auf 51 EUR an und bestätigt das Rating "kaufen" für die Aktie von Progress-Werk Oberkirch. Als größtes Risiko sehe man niedrigere Kundenabrufe durch eine schwächere Automobilnachfrage sowie eine Eskalation des Handelsstreites. (Analyse vom 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link