Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

70,9108 EUR -0,55% (09.08.2018, 11:36)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

82,35 USD -0,35% (08.08.2018, 22:00)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (09.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von Analyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) von 75 USD auf 82 USD.Procter & Gamble habe den Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 (Geschäftsjahresende 30.06.) um 3% auf 66,8 Mrd. USD gesteigert. Das organische Wachstum habe allerdings nur bei 1,0% gelegen. Gut habe sich im vierten Quartal insbesondere das Beauty-Segment (Schönheitsprodukte) mit einem organischem Wachstum von 7,0% entwickelt (Q1 +5%, Q2 +9% und Q3 +5%). Bei den Pflegeprodukten hätten dagegen organische Umsatzrückgänge (-3% im vierten Quartal) hingenommen werden müssen, ebenso wie im Bereich Windeln und Zelluloseprodukte.Für das Geschäftsjahr 2018/19 erwarte das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum zwischen 2% und 3%. Das operative Ergebnis habe um 2%. auf 13,7 Mrd. USD abgenommen und die operative Marge sei um 100 Basispunkte auf 20,5% gefallen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sei um 8% auf 4,22 USD im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt habe Procter & Gamble 7,3 Mrd. USD an Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet und für 7,0 Mrd. USD eigene Aktien zurückgekauft.Beim Ausblick bleibe das Unternehmen zuversichtlich. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Core EPS) solle zwischen 3% und 8% steigen (ausgehend von 4,22 USD aus dem Geschäftsjahr 2017/18). Im Mittel wäre das ein Gewinn je Aktie von 4,45 USD. Auf der Basis seines aktualisierten DCF-Modells errechne der Analyst einen fairen Wert je Aktie von 81,93 USD und hebe sein Kursziel auf 82 USD an. Die Aktie sei damit auf dem gegenwärtigen Kursniveau nach Erachten des Analysten fair bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie: