Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

106,50 EUR 0,00% (30.04.2020, 15:00)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

117,08 USD +0,16% (29.04.2020, 22:10)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (30.04.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble: Rekordhoch in Reichweite - AktienanalyseNicht nur Gold ist in Krisenzeiten gefragt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch die Aktien von Firmen mit konjunkturresistenten Geschäftsmodellen stünden bei Anlegern derzeit hoch im Kurs. Beispiel Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG): Abgesehen von Währungsverlusten komme der US-Konsumgüterkonzern ungeschoren durch die Corona-Krise. Der Umsatz habe im abgelaufenen Quartal um fünf Prozent auf 17,2 Mrd. Dollar zugelegt. Vor allem in den USA und Teilen Europas sei die Nachfrage deutlich gestiegen. In einigen asiatischen Ländern sei das Verkaufsvolumen allerdings zurückgegangen, da es dort für die Kunden zwischenzeitlich schwierig gewesen sei, überhaupt in die Läden zu gelangen. Das Ergebnis habe mit einem Plus von zehn Prozent auf 1,17 Dollar je Aktie über den Erwartungen gelegen. Der gesamte Gewinn sei um sechs Prozent auf 2,9 Mrd. Dollar gestiegen."Die starken Ergebnisse zeigen, dass unsere Produkte eine integrale Rolle dabei spielen, wenn es darum geht, den täglichen Bedarf der Kunden nach Gesundheit, Hygiene und Reinigung zu decken", habe Konzernchef David Taylor gesagt. Der Hersteller von bekannten Marken wie Braun, Pampers oder Ariel kämpfe derzeit weniger mit Nachfrageproblemen, sondern viel mehr mit ungünstigen Währungseffekten. Daher habe das Management die Spanne für das erwartete Umsatzwachstum in diesem Geschäftsjahr, das bis Ende Juni laufe, von vier bis fünf Prozent auf drei bis vier Prozent gesenkt. Das um Sondereffekte bereinigte Kernergebnis je Aktie solle aber weiterhin um acht bis elf Prozent wachsen. Der Erfolgsstory tue das keinen Abbruch.Die Procter & Gamble-Aktie steht kurz vor einem Rekord, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 17/2020)