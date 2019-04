Börsenplätze Probiodrug-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Probiodrug-Aktie:

3,30 EUR +35,80% (10.04.2019, 14:08)



Xetra-Aktienkurs Probiodrug-Aktie:

3,27 EUR +36,53% (10.04.2019, 13:29)



ISIN Probiodrug-Aktie:

DE0006632003



WKN Probiodrug-Aktie:

663200



Ticker-Symbol Probiodrug-Aktie:

PB9



Kurzprofil Probiodrug AG:



Probiodrug AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9, Euronext Amsterdam: PBD) mit Sitz in Halle (Saale) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, mit strategischem Schwerpunkt ausgerichtet auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Alzheimer. Die Firma hat ein neues Therapiekonzept entwickelt, das in den Entstehungsprozess und das frühe Krankheitsgeschehen eingreift. Die Entwicklungsansätze zielen dabei auf das Pyroglutamat-Abeta (pGlu-Abeta) ab, einer Schlüsselkomponente der neuro-/ synaptotoxischen Pathologie der Erkrankung. In diesem Prozess spielt das Enzym von Glutaminylzyklase (QC) eine entscheidende Rolle.



Probiodrugs führender Produktkandidat, PQ912, hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen. Die Pipeline des Unternehmens umfasst daneben auch PBD-C06, einen anti pGlu-Abeta-spezifischen monoklonalen Antikörper, der sich in der präklinischen Entwicklung befindet. Probiodrug besitzt Patente, die die Inhibierung von QC als therapeutisches Prinzip (medical use) und seine Produktkandidaten (composition of matters) schützen. Aus eigener Sicht hat das Unternehmen eine führende Position auf diesem Forschungsgebiet. (10.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Probiodrug-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutisches Unternehmens Probiodrug AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9, Euronext Amsterdam: PBD) unter die Lupe.Erst vor rund drei Wochen habe die Aktie von Probiodrug mit einem gewaltigen Kurssprung auf sich aufmerksam machen können. Der Grund damals: Probiodrug und die Alzheimer's Disease Cooperative Study (ADCS) würden von der US-Gesundheitsbehörde NIH (National Institute of Health) bei einem US-Phase-2b-Studienprogramm unterstützt. Die Förderung erfolge im Rahmen eines Forschungsprojekts (R01) von rund 15 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von vier Jahren, habe es in einer Mitteilung von Probiodrug geheißen. Ziel des Programms sei es, die Wirksamkeit und Sicherheit von Probiodrugs Wirkstoff PQ912 bei Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) oder leichter Demenz aufgrund ihrer Alzheimer-Erkrankung zu untersuchen.Am heutigen Mittwoch könne die Aktie nun erneut 30 Prozent zulegen auf 3,21 Euro und damit sogar ein großes Kaufsignal generieren. Dem Wert sei der Sprung über den wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie gelungen. Grund diesmal sei der Einstieg eines dänischen Investorenkonsortiums um Claus Christiansen, Mitbegründer der Biotech-Firma Nordic Bioscience. Hierzu werde das Grundkapital um 50 Prozent erhöht, knapp 4,1 Millionen neue Aktien würden ausgegeben. Der Bezugspreis habe bei zwei Euro je Aktie gelegen. Allein 3,1 Millionen seien an das Investorenkonsortium gegangen. Dieses verfolge ein strategisches Interesse an der Gesellschaft und plane die weitere Unternehmensentwicklung langfristig zu unterstützen, so Probiodrug in einer Mitteilung.Mit dem Erlös aus der Privatplatzierung wolle die Gesellschaft die klinische Phase-2b-Studie in Europa vorbereiten und teilweise durchführen. In dieser sollten die Sicherheit und Wirksamkeit des optimalen Dosisbereichs des Probiodrug-Hauptprodukts PQ912 bei Alzheimer-Patienten in einem frühen Stadium untersucht werden.Die Probiodrug-Aktie eignet sich deswegen auch weiterhin nur als kleine Depotbeimischung für äußerst risikobereite Investoren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link