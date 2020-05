Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

10,44 EUR -5,52% (13.05.2020, 14:53)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

10,415 EUR -5,32% (13.05.2020, 15:07)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (13.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





München (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Nachdem das Private-Equity Unternehmen Kohlberg Kravis Roberts (KKR) bereits Anteile am Springer Konzern erworben hat, baut es nun seine Beteiligungen in der deutschen Medienlandschaft aus, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Wie gestern bekannt gegeben worden sei, habe der US-Investor 5,21% der Anteile an der TV-Sendergruppe aus Bayern erworben. Dies sei mittlerweile der zweite Einstieg des Finanzinvestors bei der ProSiebenSat.1 Media SE. Bereits im Zeitraum zwischen den Jahren 2004 bis 2006 sei KKR als Großaktionär des Unternehmens in Erscheinung getreten. Sein zweites Engagement bezeichne der US-Investor als "finanzielles Investment", welches man auf eine massive Unterbewertung des Medienkonzerns am Kapitalmarkt zurückführe. "Wir sehen das Investment von KKR als Bestätigung unserer Strategie und heißen es willkommen", habe eine ProSiebenSat1-Sprecherin gesagt. Neben KKR seien auch der italienische Mediaset-Konzern und die Czech Media Invest an der ProSiebenSat.1 Media SE beteiligt.Inmitten der Corona-Krise, welche das Geschäft von ProSiebenSat.1 stark beeinflusse, habe der Medienkonzern einen Führungswechsel vollzogen. Max Conze, der das Unternehmen zwei Jahre geleitet habe, habe die Konsequenzen aus den anhaltenden Streitigkeiten mit seinen Managern und Aktionären ziehen und Ende März seinen Posten räumen müssen. An seine Stelle sei der bisherige Finanzvorstand Rainer Beaujean getreten. Dieser wolle das Unternehmen nicht nur sicher durch die aktuelle Krise führen, sondern langfristig strategisch positionieren."Wir konzentrieren uns jetzt voll auf Kosten-, Liquiditäts- und Cashflow-Management, um unser Geschäft zu schützen und eine Grundlage für unsere Zukunft zu schaffen. Priorität hat unser Entertainment-Geschäft, das wollen wir mit voller Geschwindigkeit umsetzen, sobald sich die Situation beruhigt hat", habe der Manager gesagt. Dabei wolle man sich vor allem auf die TV-Sender Pro7, Sat 1 und Kabel 1 sowie auf die Streamingplattform Joyn fokusieren.Um das Entertainmentgeschäft neu aufzustellen, seien TV Sender und Plattformen in der neu gegründeten SevenOne-Entertainment Group gebündelt worden. Zudem sollten auch das Produktionsunternehmen Studio71 und der Audio-Streamingdienst FYEO Teil der neuen Sparte werden. Diese neue Struktur solle vor allem die Produktion und Verwertung eigener Inhalte vorantreiben. Da man zukünftig nicht mehr als reines TV-Medienunternehmen wahrgenommen werden wolle, sei dieser Schritt notwendig, um Plattformübergreifend zu agieren. Des Weiteren solle der Geschäftsanteil der Eigenproduktionen erhöht werden, um die Attraktivität für potenzielle Produktionspartner zu steigern. Hierbei solle vor allem die Vermarktung der Eigenproduktionen von der Verzahnung klassischer TV-Inhalte mit dem digitalen Angebot profitieren.Gleichzeitig wolle man die Abgabe von Beteiligungen nicht gänzlich ausschließen. Veräußerungen seien nach eigenen Angaben des Unternehmens schon immer Bestandteil der eigenen Strategie gewesen. Allerdings sei ein solches Szenario nur bei entsprechender Profitaussicht denkbar. Angesichts der weltweiten Wirtschaftsflaute sollte dies aber kaum realisierbar sein. Daher dürfte auch ein Geschäft in der Größenordnung des Verkaufs des Online-Reisehändlers Etraveli, welcher eine halbe Milliarde Euro in die Kassen der ProSiebenSat.1 Media SE gespült habe, derzeit nicht zu erwarten sein.Die Aktie der ProSiebenSat.1 Media SE werde aktuell bei EUR 11,075 (13.05.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 16,02 (29.05.2019) und das Jahrestief bei EUR 5,71 (18.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden elf Analysten die Aktie auf "buy", sieben auf "hold" und drei auf "sell" setzen. (Analyse vom 13.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link