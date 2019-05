Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

14,61 EUR +2,13% (09.05.2019, 09:36)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie: DE000PSM7770

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (09.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Unterföhringer Medienkonzern sei dank Auftragsproduktionen und guter Geschäfte seiner Online-Sparte im ersten Quartal gewachsen. Ein wesentlicher Grund für das Umsatzplus sei die gute Entwicklung bei der eigenen Produktionsfirma Red Arrow Studios gewesen. Außerdem hätten die Onlineplattformen, darunter die Partnervermittlung Parship und das Vergleichsportal Verivox, unter dem Dach der NuCom Group ein starkes Umsatzplus beigesteuert. Die Werbeeinnahmen aus dem klassischen Fernsehgeschäft seien hingegen um 4% zurückgegangen.Die Q1-Zahlen seien ordentlich, ebenso der Ausblick: ProSiebenSat.1 wolle weiter in Wachstum investieren. Die neue Streaming-Plattform Joyn solle im Juni starten. Die ProSiebenSat.1-Aktie sei mit einem KGV von 8 und einer Dividendenrendite von über 8% der günstigste Wert im gesamten europäischen Mediensektor. Die Unterbewertung sei nicht gerechtfertigt und das Papier überreif für eine satte Kurserholung. Chance für Mutige, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:14,775 EUR +3,87% (09.05.2019, 09:18)