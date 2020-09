Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (08.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die ProSiebenSat.1-Aktie stehe am Dienstag im Fokus, nachdem das Unterföhringer Unternehmen am Montag seine Pläne für die Dating-Sparte veröffentlicht habe. Nach dem grünen Licht der Kartellbehörden für die 500 Mio. USD schwere Übernahme der Meet Group wolle der MDAX-Konzern einen führenden Anbieter im Online-Dating-Markt schmieden und 2022 an die Börse bringen.ProSiebenSat.1 werde seine Marken Parship, ElitePartner und eharmony mit dem US-App-Entwickler zur ParshipMeet Group zusammenlegen, so Konzernchef Rainer Beaujean am Montag in einer Telefon-Pressekonferenz. Im Falle eines Börsengangs, der spätestens in zwei Jahren geplant sei, wolle man vorerst die Mehrheit behalten. Bis dahin vergehe zwar noch viel Zeit, doch die Anleger würden trotzdem bei der ProSiebenSat.1-Aktie zugreifen.Technisch betrachtet mache die ProSiebenSat.1-Aktie eine sehr gute Figur. Mit dem Kurssprung gestern und heute nehme der Kurs gleich zwei wichtige Hürden und generiere ein starkes Kaufsignal. Für Trader sei die ProSiebenSat.1-Aktie eine spannende Geschichte. Sollte der Ausbruch nachhaltig sein, bestehe Potenzial bis 12,60 Euro, im weiteren Verlauf bis 14,40 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.09.2020)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: