Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (30.03.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Korrektive Bewegung nach Trendumkehr - AktiennewsDie Aktie von ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) steigt am Dienstag um 0,54% auf 17,55 Euro und kann damit einen Teil der Wochenverluste ausgleichen, so die Experten von XTB.Seit Anfang des Jahres habe sich viel an der charttechnischen Ausgangslage geändert: Im Wochenchart sei der EMA50 und EMA100 überwunden worden, die Aufwärtsbewegung gewann an Dynamik und die obere Grenze des Rechtecks (Ausmaß der größten Korrektur im Abwärtstrend) sei durchbrochen worden. Ein "Golden Cross" könnte die Trendumkehr bestätigen und für ein positives Momentum sprechen. Die gleitenden Durchschnitte und das lokale Tief bei 16,20 Euro würden bei einem tieferen Pullback die wichtigsten Unterstützungen darstellen.Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:17,70 EUR +1,40% (30.03.2021, 12:05)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:17,685 EUR +1,03% (30.03.2021, 12:00)