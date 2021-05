Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

18,50 EUR +1,82% (28.05.2021, 11:54)



XETRA-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

18,55 EUR +2,77% (28.05.2021, 11:39)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



NASDAQ OTC-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter. (28.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienhauses ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die ProSiebenSat.1-Aktie präsentiert sich auch zum Wochenschluss sehr stark. Das Papier des Unterföhringer TV-Konzerns profitiere dabei auch von einer positiven Analysteneinschätzung von JPMorgan. Die US-Bank habe das Kursziel für die ProSiebenSat.1-AKtue nach Aussagen des Medienkonzerns auf einer Branchenkonferenz von JPMorgan von 27 auf 28 Euro erhöht und die Einstufung auf "overweight" belassen.Zuletzt habe der ProSiebenSat.1-Vorstand erklärt, dass er eine Fusion mit dem italienischen Fernsehkonzern Mediaset ablehne. "Es gibt keinen Mehrwert, weder im Programm noch im Produkt", habe Vorstandssprecher Rainer Beaujean der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesaht. Fernsehen sei ein lokales Geschäft. Nicht einmal beim Einkauf von Hollywood-Spielfilmen gebe es Synergien: "Filmrechte werden pro Land verkauft. Hollywood schließt nicht den einen Vertrag für Europa", habe Beaujean gesagt.Die ProSiebenSat.1-Aktie steuere nun in Richtung des vor Kurzem bei 18,84 Euro markierten Jahreshochs. Gelinge der Sprung darüber, würde ein neues Kaufsignal generiert. Anleger sollten die Gewinne bei dem Papier laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Aktien von ProSiebenSat.1 Media befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link