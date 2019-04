Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (09.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Im deutschen Mediensektor sei wieder Leben drin. Nachdem der Finanzinvestor KKR gleich vier Medienfirmen übernommen habe, um ein neues Medienimperium aufzubauen, würden am Dienstag Gerüchte über eine Zusammenarbeit von Facebook und Axel Springer für Aufmerksamkeit an der Börse sorgen. Der Sektor sei spannend.Nicht nur Axel Springer käme für Kooperationen dieser Art infrage. Auch ProSiebenSat.1 habe für derartige Deals einiges zu bieten: nämlich Nachrichten als Bewegtbild, die bei den typischen Facebook-Nutzer besser ankommen sollten als News in Textform. Das wäre auch für Amazon interessant: Der E-Commerce-Riese biete seinen Prime-Kunden bereits jetzt gratis etliche Filme, Serien und Songs an. Entsprechend aufbereitete News wären ein weiterer schöner Mehrwert für Prime-Nutzer.Die ProSiebenSat.1-Aktie hole derweil Luft. Trotzdem habe sich die Charttechnik deutlich verbessert. Die 38-Tage-Linie (14,83 Euro) könnte schon bald getestet werden. In diesem Bereich verlaufe auch ein bedeutender horizontaler Widerstand. Gelinge das Break, rücke umgehend die 90-Tage-Linie als nächster prägnanter Widerstand ins Visier. Gelinge auch dieses Break, gelte es, den GD200 zu überwinden. Diese verlaufe derzeit bei 18,76 Euro.DER AKTIONÄR sehe das meiste Negative im Kurs der ProSiebenSat.1-Aktie eingepreist. Die Übernahmespekulationen könnten der Aktie in den nächsten Wochen Auftrieb geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: