ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (06.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.ProSiebenSat.1 komme dem Ausbau seiner Präsenz bei Datingplattformen durch den geplanten Kauf des Lovoo-Betreibers einen wichtigen Schritt näher. Der Medienkonzern, zu dem bereits Parship und Elite Partner gehören würden, habe am Montag die Freigabe des Bundeskartellamts zur Übernahme von The Meet Group erhalten, wie die Behörde mitgeteilt habe. Das US-Unternehmen betreibe international eine Reihe von Dating-Plattformen, darunter auch Lovoo. ProSiebenSat.1 habe das Einverständnis des Kartellamts nicht näher kommentiert. Noch fehle die Zustimmung aus den USA.Trotz der Marktstärke der beteiligten Unternehmen sei keine erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs zu erwarten, habe Kartellamts-Präsident Andreas Mundt die Entscheidung seiner Behörde erklärt. Zwar hätten die Beteiligten zu den größten Online-Dating-Plattformen in Deutschland gehört, doch der Markt sei dynamisch. Das Kartellamt sehe auch nach dem Zusammenschluss genügend Ausweichmöglichkeiten auf andere Anbieter.Vor einer Woche habe ein positiver Analystenkommentar für Aufwind bei der Aktie von ProSiebenSat.1 gesorgt. Die US-Bank Citigroup habe das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 8,50 auf 13,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Für alle Sparten des Medienkonzerns habe Analystin Catherine O'Neill in einer in der vergangenen Woche präsentierten Studie ihre Schätzungen angehoben. Es gebe Signale für etwas weniger negative Aussichten auf 2020. Auch Teilverkäufe des Commerce-Geschäfts NuCom könnten wieder zurück auf die Agenda kommen.Die Aktie von ProSiebenSat.1 habe seit dem Korrekturtief im März zuletzt eine starke Aufholjagd hingelegt. Zuletzt habe das Papier jedoch eine Verschnaufpause eingelegt. Im Bereich von 10 Euro habe die Aktie hier einen guten Unterstützungsbereich gefunden. Am heutigen Montag könne der Titel leicht zulegen. Aus charttechnischer Sicht wäre der baldige Sprung über die 200-Tage-Linie ein positives Signal.Mit Material von dpa-AFX