ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (16.12.2020/ac/a/nw)



Paris (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung deutet sich an - ChartanalyseDie Aktie von ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 50,95 EUR aus dem November 2015 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei ProSiebenSat.1-Aktie am 23. März 2020 auf ein Tief bei 5,72 EUR gefallen. Von dort aus habe sie sich schnell an den Widerstand bei 12,63 EUR erholt. Am 16. November habe der Wert diesen Widerstand erstmals durchbrochen, habe danach aber sofort in einer bullischen Flagge konsolidiert. Am 3. Dezember sei es zum Ausbruch aus der Flagge gekommen. Nach einem Pullback an diese Flagge habe die Aktie in den letzten Tagen wieder angezogen und im Hoch schon bei 13,62 EUR notiert.Damit deute sich eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung an. Kurzfristig könnte die ProSiebenSat.1-Aktie in Richtung 15,00 EUR und damit an den Abwärtstrend seit Mai 2017 ansteigen. Sollte der Wert über diesen Trend ausbrechen, wäre sogar Platz für eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung 17,06 EUR. Sollte die Aktie allerdings unter das Tief im Pullback an die Flagge bei 12,48 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild wieder deutlich verschlechtern. In diesem Fall würde das Aufwärtsgap vom 5. November zwischen 10,49 EUR und 9,98 EUR in den Fokus rücken. (Analyse vom 16.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:13,56 EUR +1,16% (15.12.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:13,665 EUR +0,44% (16.12.2020, 08:53)