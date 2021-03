Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (01.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Entstehe bald ein neuer TV-Gigant? Bertelsmann-Chef Thomas Rabe habe in einem Magazininterview einen möglichen Zusammenschluss von RTL und ProSiebenSat.1 ins Gespräch gebracht. Die Idee sei nicht neu. Den Aktien beider Konzerne helfe sie zu Beginn der neuen Woche dennoch auf die Sprünge.Die Aktien von ProSiebenSat.1 und RTL Group würden sich zu Beginn der neuen Woche in den Gewinnerlisten an der Frankfurter Börse weit oben einreihen. Die RTL-Aktien würden dabei zusätzlich von einem positiven Analystenkommentar profitieren. Die Deutsche Bank habe das Papier von "halten" auf "kaufen" hochgestuft. Beide würden indes von neuen Konsolidierungsfantasien getrieben.Einen Beitrag für die Konsolidierungsfantasie in der Branche, die derzeit unter anderem mit der Corona-Krise und wachsender Konkurrenz durch Streamingdienste an vielen Fronten kämpfe, habe ein Interview mit dem Chef des RTL-Großaktionärs Bertelsmann, Thomas Rabe, geliefert. Im Spiegel habe dieser auf die Frage nach Gedankenspielen für eine Übernahme von ProSiebenSat.1 gesagt, dass er durchaus eine Chance sehe. "Unmittelbar stehen solche Überlegungen allerdings nicht an, weil die Kartellbehörden noch immer primär auf den klassischen Fernsehwerbemarkt schauen, anstatt den Werbemarkt insgesamt zu berücksichtigen."Die Idee eines Zusammenschluss der beiden führenden deutschen privaten Sendergruppen sei keinesfalls neu. Nachdem es bei RTL derzeit aber zunehmend starke Bemühungen nach einer neuen Ausrichtung gebe, könnte die Bereitschaft diese Idee ernsthaft zu verfolgen, mit der Zeit größer werden. Zumal RTL ins Hintertreffen zu geraten drohe, sollte ProSiebenSat.1-Großaktionär Mediaset seine Vision einer paneuropäischen Sendergruppe Wirklichkeit werden lassen wollen."Der Aktionär" setzt auf eine Fortsetzung dieses Trends, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.