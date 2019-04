Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (11.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Nach monatelangem Kursdebakel würden mutige Anleger bei der völlig ausgebombten ProSiebenSat.1-Aktie wieder zugreifen. Der Markt stelle sich die Frage: Aus welchem Grund sei der Unterföhringer TV-Konzern so viel günstiger als die Konkurrenz? Auf welche Marken komme es jetzt an?3,3 Mrd. Euro Börsenwert - die monatelange Talfahrt habe ProSiebenSat.1 zum Fliegengewicht an der Börse gemacht. Das wecke Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Mediaset sei interessiert, heißte es. Auch für KKR sei eine Übernahme sinnvoll ­ ProSiebenSat.1 würde gut ins neue Medienimperium passen, dass der Finanzinvestor derzeit aufbaue.Diese Fantasie habe der Aktie von ProSiebenSat.1 einen Push gegeben: Der Titel überwinde am Donnerstag die 14-Euro-Marke und nehme damit Kurs in Richtung 38-Tage-Linie bei 14,74 Euro. Gelinge der Ausbruch, wäre der Weg frei bis zur 90-Tage-Linie bei 15,29 Euro. Gelinge auch dieser Ausbruch, könnte man durchaus von einem bedeutenden Kaufsignal sprechen. Allerdings sei es bis zur 200-Tage-Linie noch ein gutes Stück - aktuell verlaufe sie bei 18,66 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:14,005 EUR -0,25% (11.04.2019, 11:52)