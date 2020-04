Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

7,958 EUR +6,96% (17.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

7,996 EUR +6,53% (17.04.2020, 22:26)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (19.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Im Blätterwald werde das Rauschen wieder lauter. Doch was man höre, seien keine Jubelgesänge. Es sei ein Abgesang. Im Fernsehen reihe sich Sondersendung an Sondersendung. Doch das, wovon das Privatfernsehen lebe, die Werbeblöcke, sie würden kürzer. Die Quoten würden allenthalben steigen, online wie linear. Die Profite würden jedoch sinken. Für die Medienbranche könnte das Coronavirus das werden, was die Subprime-Kredite einst für die Finanzbranche gewesen seien: ein Gamechanger.Zeitungen und Magazine würden nicht erst seit Corona mit strukturellen Problemen kämpfen. Doch was für sie gelte, gelte teilweise auch für den TV-Markt. Auch hier mache sich die einseitige Ausrichtung auf Werbeerlöse schmerzhaft bemerkbar. Die beiden großen deutschen Sendergruppen ProSiebenSat.1 und RTL Group hätten ihre Geschäftsmodelle angesichts der Auswirkungen dieser Krise bisher nur unzureichend weiterentwickelt - mit Folgen für ihre Ergebnisse.Ein größerer Eingriff in den deutschen TV-Markt erscheine nicht mehr ganz unwahrscheinlich. Die italienische Mediaset, kontrolliert von der Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens, Silvio Berlusconi, kaufe seit einiger Zeit ProSiebenSat.1-Aktien am freien Markt. Zuletzt sei spekuliert worden, die Italiener hätten eine entsprechende Anfrage beim Bundeskartellamt gestellt. Ziel: über die Schwelle von 25% gehen und damit einen "wettbewerblich erheblichen Einfluss" ausüben. Der Unterföhringer Medienkonzern verweise auf Anfrage darauf, sich nicht zu Spekulationen zu äußern. Doch Fakt sei: ProSiebenSat.1 sei derzeit zum vermeintlichen Spottpreis zu haben. Patrick Schmidt, Analyst bei Warburg Research, sehe den Wert der Aktie bei 12 Euro. Zu haben sei sie derzeit für nicht einmal 8. Ein Grund für das Potenzial: die NuCom Group, in der ProSiebenSat.1 Angebote wie Parship und eharmony, Verivox und flaconi bündele. Wert allein: 1,3 Mrd. Euro, Tendenz steigend, etwa auf über 1,8 Mrd. Euro in 2021. Diese Summe übersteige derzeit den Gesamtwert des Unternehmens an der Börse.Die Zukunft der Sendergruppe, die zuletzt ihren CEO Max Conze unsanft hinausbefördert und CFO Rainer Beaujean als Vorstandssprecher installiert habe, könnte brutal einfach aussehen: Filetierung. Das TV-Geschäft gehe an Mediaset, die E-Commerce-Aktivitäten an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky. Dessen Firma Czech Media Invest habe zuletzt den Anteil an ProSiebenSat.1 auf über 10% aufgestockt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link