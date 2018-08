Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (20.08.2018/ac/a/d)



Triesen (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1 Media (PMS) (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) hat ein grundsolides Geschäftsmodell, welches bereits einen Wert von 40 EUR rechtfertigt, zudem sehen wir für den neuen CEO Max Conze zahlreiche Möglichkeiten, weiteren Wert zu kreieren, so Thomas Braun, Portfoliomanager der Classic Funds von der Classic Funds Management AG.Demgegenüber befinde sich der Kurs der PSM-Aktie seit Ende 2015 tendenziell im Sinkflug - von über 50 Euro habe er sich seither bis auf knapp 22 Euro verringert. Aus Sicht der Schweizer Value-Investoren aus dem Hause BWM sei die Aktie damit deutlich unterbewertet."Insbesondere der jüngste Kurssturz seit Mai dieses Jahres hat uns veranlasst, das Unternehmen intensiv zu analysieren", erkläre Braun. Als Ergebnis dieser Analysen würden die Schweizer Value-Experten der Aktie einen fairen Wert von 40 Euro beimessen und hätten sie in die Portfolios der von ihnen verwalteten Classic Fonds aufgenommen.Die Kurseinbußen bei PSM führen die Schweizer Asset Manager auf verschiedene Unsicherheiten zurück, die Anleger nicht mögen, so die Experten der Classic Funds Management AG. So habe PSM in den vergangenen zwei Jahren einen Rückgang der Zuschauerzahlen verzeichnet, was sich auch bei den Werbeeinnahmen bemerkbar gemacht habe. Zudem habe sich der Werbemarkt in Deutschland insgesamt abgeschwächt, was Befürchtungen nähre, dass TV-Werbung einen nachhaltigen Einbruch erleben könnte, zumal sich die Sehgewohnheiten derzeit zugunsten von Streamingdiensten verlagern würden.Positiv sei indes die breite Aufstellung von ProSiebenSat.1 Media SE. "Nur noch rund die Hälfte des Umsatzes von 4 Mrd. Euro erzielt das Unternehmen mit klassischer TV-Werbung ihrer Free-TV-Sender", betone Braun. "Die andere Hälfte stammt aus diversen Aktivitäten wie eCommerce, Produktion und Verkauf von Programminhalten, Internet-Werbung, Pay-TV oder Einspeisegebühren." Vor allem dem Addressable TV messe der Portfolio-Manager ein immenses Potenzial bei. TV-Sender könnten Werbekunden damit ganz neue Möglichkeiten anbieten, wie regionale und individualisierte Werbung oder auch Produktkäufe via Fernbedienung.PSM nutze schon jetzt die Synergien, die sich zwischen den einzelnen Aktivitäten ergeben würden, sehr stark aus. Könne beispielsweise eine Werbezeit nicht verkauft werden, werde stattdessen Werbung für eigene Produkte und Dienstleistungen wie Verivox oder Parship geschaltet. "Natürlich hängt die Zukunft von PSM auch davon ab, welche Strategie CEO Max Conze einschlägt", sage Braun. "Wird er versuchen, die Zuschauer zurückzugewinnen, indem er wieder vermehrt ins Programm investiert, oder bevorzugt er im Kerngeschäft eine Cash-Cow-Strategie und setzt vorwiegend auf neue Erlösmöglichkeiten? Auf die Antwort darauf müssen sich die Investoren zwar noch bis Ende des Jahres gedulden, das tun wir angesichts der vorhandenen Möglichkeiten jedoch gerne."Die Aktie von ProSiebenSat.1 Media sei sowohl im Classic Value Equity Fund als auch im Classic Global Equity Fund mit jeweils rund 4% gewichtet, so Thomas Braun, Portfoliomanager der Classic Funds von der Classic Funds Management AG.Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: