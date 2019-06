Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

14,91 EUR +0,20% (05.06.2019, 16:21)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

14,935 EUR +0,27% (05.06.2019, 16:35)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (05.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Münchener TV-Senderkette ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Im Markt werde diskutiert, was Mediaset mit seinem Einstieg bei ProSiebenSat.1 wirklich vorhabe. Würden die Italiener aufstocken? Komme es sogar zur Komplettübernahme? Fakt sei: Die TV-Branche stehe unter Zugzwang - und ProSiebenSat.1 sei mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden Euro ein Fliegengewicht."Eine Fusion ist sehr unwahrscheinlich", meine allerdings Markus Friebel, Analyst bei Independent Research, am Mittwoch. Friebel halte es allerdings für denkbar, dass Mediaset bei ProSiebenSat.1 aufstocke. Sein Kursziel: 16,30 Euro.Eine Aufstockung erwarte auch Daniel Kerven von J.P. Morgan. "Mediaset verfolgt das Ziel, unterbewertete, frei empfangbare Fernsehsender zu kaufen und dann Kosteneinsparungen zu realisieren", so Kerven. Der Experte sehe den fairen Wert von ProSiebenSat.1 bei 30 Euro. Das würde eine Kursverdopplung bedeuten.Finanzierbar dürfte der Deal für Mediaset sein. Die Nettoverschuldung der Italiener sei mittlerweile auf 560 Millionen Euro gesunken, was deutlich unter dem EBITDA (2019) von 976 Millionen Euro liege. Die Eigenkapitalquote habe Ende 2018 bei 55 Prozent gelegen.Der Markt sei aber weiter skeptisch und lasse sich von Daniel Kervens Kursziel nicht dazu animieren, die Aktie zu kaufen. ProSiebenSat.1 notiere nach wie vor unterhalb von 15 Euro, allerdings wieder oberhalb der 50-Tage-Linie. Ein Kaufsignal würde die Aktie erst dann liefern, wenn sie das Zwischenhoch bei 16 Euro nachhaltig überwinde.ProSiebenSat.1 bietet eine spannende Investmentstory für mutige Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Mit einem KGV von 8 und einer Dividendenrendite von acht Prozent sei die Aktie im Peergroup- und im historischen Vergleich klar unterbewertet. Das Ziel laute 20,00 Euro, der Stopp 11,50 Euro. (Analyse vom 05.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.