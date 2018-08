Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (13.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Reichlich orientierungslos habe die Börse auf die Halbjahreszahlen des Medienkonzerns reagiert. Zunächst sei der Kurs um 5% hochgeschossen, um dann im Tief um 6% unter das Vortagesniveau zu rutschen. Am Tagesende sei ein leichtes Minus geblieben, das inzwischen aber vollständig aufgeholt worden sei.Grund für die Konfusion seien die derzeit unklaren Aussichten der Münchener. So hätten Umsatz und EBITDA zum Halbjahr um 4% bzw. 14% nachgegeben, seien aber konsolidierungsbereinigt konstant geblieben, was angesichts medialer Großereignisse wie der Fußball-WM und der olympischen Winterspiele eine akzeptable Entwicklung sei. Für das Gesamtjahr habe der Vorstand seine Prognose bestätigt, die einen Umsatzanstieg mit niedriger bis mittlerer einstelliger Rate bei stabiler operativer Marge vorsehe, und habe zudem ein Strategie-Update für November angekündigt.Die Experten würden weiter darauf setzen, dass der neue CEO Max Conze das Ruder zumindest ein Stück weit herumreißen könne, was bei einem KGV von 9 kaum im Kurs abgebildet sei. Das sehe wohl auch der Vorstand selbst so, der seit Ende Juni für über 2,5 Mio. Euro die eigene Aktie gekauft habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link