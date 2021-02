Wien (www.aktiencheck.de) - Weiter unter Druck stehen die vor allem von Privatanlegern in jüngster Zeit gehypten Aktien von GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) (-6%) und AMC Entertainment (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Ticker-Symbol: AMC) (-10%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Medienberichten zufolge sollten mehrere Private-Equity-Firmen Interesse an der italienischen Bank Banca Monte dei Paschi (ISIN: IT0005218752, WKN: A2DG69, Ticker-Symbol: MPIN, Nasdaq OTC-Symbol: BMDPF) (+19%) haben.Der Autozulieferer Schaeffler (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) (+6%) rechne in Zukunft mit jährlichen Aufträgen aus dem Elektromobilitätsbereich in der Größenordnung von EUR 2 bis 2,5 Mrd. statt bisher EUR 1,5 bis 2 Mrd. (09.02.2021/ac/a/m)