München (www.aktiencheck.de) - "Bestenfalls gemischte Konjunkturdaten, keine Fortschritte bei den politischen Brandherden", so fasst Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, im aktuellen "Wochenausblick" das derzeitige Umfeld für die Börsen zusammen.Greil weiter: "Es sieht nicht nach kurzfristigen Fortschritten oder gar Lösungen bei den politischen Themen aus, die für die Märkte wichtig sind. Weder bei den Handelskonflikten noch beim Brexit." Daher werde vorerst weiterhin das Prinzip Hoffnung an den Finanzmärkten dominieren.Kommende Woche stünden in Deutschland am Mittwoch die finalen Mai-Inflationszahlen und am Donnerstag die Großhandelspreise für denselben Monat an. Auch für die gesamte Eurozone werde es am Mittwoch entsprechende Inflationszahlen geben, zusammen mit der Industrieproduktion im April. In Großbritannien würden ebenfalls die Industrieproduktion und der Arbeitsmarktbericht für April Aufschluss über den Zustand der Brexit-Wirtschaft geben.