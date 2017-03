Tradegate-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

Kurzprofil Priceline.com Inc.



Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut.

(06.03.2017/ac/a/n)

Connecticut (www.aktiencheck.de) - Priceline.com-Aktienanalyse des Analysten Rob Sanderson von MKM Partners:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Rob Sanderson, Analyst bei MKM Partners, die Aktien von Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) weiterhin zu kaufenDie Analysten von MKM Partners sind der Auffassung, dass im Hinblick auf einen starken Reisezyklus durch die Kommentare von Anbietern von Übernachtungsmöglichkeiten und Airlines Enthusiasmus entfacht worden sei.Analyst Rob Sanderson hält Priceline.com Inc. für einen der größten Profiteure dieses Trends. Das Unternehmen nehme im schnellsten wachsenden Buchungskanal den größten Anteil ein und habe das beste Geschäftsmodell und erwirtschafte die höchsten Margen. Im Zuge einer Anhebung der Gewinnprojektionen sei das Kursziel von 1.950,00 auf 2.030,00 USD heraufgesetzt worden.Die Aktienanalysten von MKM Partners bestätigen in ihrer Priceline.com-Aktienanalyse das "buy"-Votum.Xetra-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:1.626,45 Euro -1,74% (06.03.2017, 12:49)