Linz (www.aktiencheck.de) - Die Rohölpreise haben letzte Woche deutlich nachgegeben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Preis für ein Barrel (159 l) Nordseeöl Brent habe zu Wochenbeginn bei 61,89 USD notiert und sei dann bis Mittwoch / Donnerstag auf ca. 58,90 USD gefallen. Am Freitag im frühen Handel sei Brent gleich um ca. 90 US-Cent angestiegen. Hier dürfte die Begründung in der zunehmenden weltweiten Konjunkturschwäche liegen. An Problembereichen würden nicht nur die Handelskonflikte und der Brexit, sondern mittlerweile auch die anhaltenden Unruhen in Hongkong genannt. (07.10.2019/ac/a/m)



