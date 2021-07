Die Powerschool-Plattform solle alle Funktionen für sogenannte K-12-Schulen abdecken - von der Verwaltung über digitale Lehr-Lösungen bis Analyse-Tools. K-12 bezeichne in den USA den Bildungsbereich "Kindergarten bis 12. Schuljahr".



Mit den aufgrund von Corona geschlossenen Schulen habe der Umsatz von PowerSchool im Geschäftsjahr 2020 um 19 Prozent auf 435 Millionen Dollar angezogen. Gleichzeitig habe das Unternehmen seine Verluste um 51 Prozent auf 47 Millionen Dollar reduziert.



Der US-Markt für digitale K-12-Lösungen werde Analysten zufolge 2024 ein Volumen von 4,8 Milliarden Dollar erreichen und dabei im Schnitt jedes Jahr fünf Prozent wachsen.



Ob die US-Schulen auch nach Corona bei der Digitalisierung weiter derart aufs Gas drücken würden, sei fraglich. In der Pandemie habe der Staat den K-12-Einrichtungen mit 193 Milliarden Dollar unter die Arme greifen müssen und für die nächsten Jahre würden Experten bereits Budget-Kürzungen erwarten.



"Der Aktionär" bleibt daher beim IPO von PowerSchool an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 28.07.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (28.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerSchool-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PowerSchool Holdings (ISIN: US73939C1062, NYSE-Ticker-Symbol: PWSC) in einer aktuellen Analyse unter die Lupe.Während in Deutschland die Digitalisierung an Schulen besten Falls schleppend vorangehe, würden in den USA Software-Unternehmen wie PowerSchool von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie profitieren. Der Börsengang an die New York Stock Exchange am Mittwoch falle allerdings kleiner aus, als erhofft.Für 18 Dollar das Stück habe das Unternehmen seine 40 Millionen Aktien platziert. Damit habe der Börsengang den Amerikanern 711 Millionen Dollar in die Kasse gespült. Mit einem Ausgabepreis am untersten Ende der angestrebten Preisspanne, die bis 20 Dollar gegangen sei, sei der Sprung aufs Parkett hinter den Erwartungen zurückgeblieben.