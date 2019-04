Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell bestreite seine Zukunft ohne das Start-up Nikola Motor - diese Hammer-News belaste nach wie vor den Aktienkurs. Ein neuer Auftrag von einem deutschen Automobil-Hersteller sorge zumindest für eine Stabilisierung, für eine Trendwende müsse PowerCell schon mehr liefern. Auch wenn erneut diese Order für das Know-how der Schweden spreche.Der Auftrag von einem deutschen Automobil-Hersteller - nähere Angaben hätten die Schweden nicht gemacht - im Gegenwert von 2 Millionen Schwedischen Kronen (umgerechnet rund 192.000 Euro) solle im zweiten Quartal abgearbeitet werden. Die Order umfasse auch Tests im hauseigenen PowerCell-Brennstoffzellen-Labor, welches die Schweden im Herbst vergangenen Jahres eingeweiht hätten.Dass sich ein deutscher Automobil-Hersteller für die Tests PowerCell geangelt habe, spreche für das Unternehmen und das Know-how. "Wir haben auch hoch qualifiziertes Personal mit beispielloser Erfahrung in der Brennstoffzellentechnologie, sodass es kein Zufall ist, dass sich ein führender deutscher Automobilhersteller für diese Art von Tests an uns wendet", so PowerCell-Chef, Per Wassén, in der Pressemitteilung.Interessierte Anleger behalten den spannenden Brennstoffzellen-Player im Auge, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu der PowerCell Sweden-Aktie. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link