PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Im April 2019 werde es soweit sein: Dann präsentiere das Start-up Nikola Motor seinen Brennstoffzellen-Truck in Phoenix. Dass das norwegische Unternehmen Nel Hydrogen für die ersten Wasserstoff-Tankstellen und die dazugehörigen Elektrolyseure als Zulieferer auserkoren worden sei, sei bekannt. Wer fertige das Herzstück des Trucks, die Brennstoffzelle? Nach einem Tweet von Nikola Motor und dem Newsflow der letzten Wochen könnte die schwedische PowerCell das Rennen machen.Anfang Oktober 2018 habe PowerCell bekannt gegeben, mit Semcon eine automatisierte Brennstoffzellen-Fertigung auf die Beine zu stellen. Das Ziel: Eine effizientere Produktion zu geringeren Kosten und einer verbesserten Qualität. Wenn PowerCell vom US-Start-up Nikola Motor den Zuschlag für die Brennstoffzellen der Trucks erhalte, sei eine reibungslose Produktion von Nöten. Mit Semcon könnten die Schweden die Weichen stellen.Bis dato handle es sich um eine reine Spekulation. Fakt sei: Auf Basis der Technologie PowerCell S3 sollte gemeinsam ein funktionierendes Brennstoffzellensystem für Nikola Motor entwickelt werden. Laut einem neuen Tweet von Nikola Motor scheine die Technologie der Schweden den Anforderungen des Start-ups Gerecht zu werden. Zwar werde PowerCell nicht erwähnt, das Firmenlogo an der Kabine sei jedoch unschwer zu erkennen. "Get ready for some big news coming in the following days" - komme der Großauftrag aus den USA? Die kommenden Tage würden hochspannend.Aufgrund des geringen Handelsvolumens in Deutschland sollten Order in jedem Fall streng limitiert in Auftrag gegeben werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen PowerCell Sweden-Aktienanalyse. Ein Stopp bei 2,90 sichere die Position ab. (Analyse vom 30.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link