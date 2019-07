Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

8,30 EUR +3,75% (03.07.2019, 11:05)



SEA-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

87,20 SEK +5,31% (03.07.2019, 10:41)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (03.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Nach vielen Wochen ohne News von Unternehmensseite melde sich der Ballard-Power-Rivale PowerCell mit einem Auftrag aus China zurück. Wuhan Tiger Fuel Cell Vehicle Company habe einen weiteren Auftrag für vier weitere PowerCell S2 Stacks eingereicht. Im dritten Quartal solle die Auslieferung erfolgen, die Chinesen würden schon länger zur Kundschaft der Schweden zählen.Im März 2017 habe Wuhan Tiger das erste Mal bei PowerCell geordert. Der Kunde entwickle Brennstoffzellen-Fahrzeuge für den chinesischen Markt und habe gemeinsam mit Skywell einen mit Brennstoffzellen betriebenen Bus auf den Markt gebracht. Die chinesischen Behörden hätten diesen gegen Ende 2018 für die Produktion freigegeben, heiße es von Unternehmensseite.Für PowerCell aber auch den Rivalen Ballard Power könnte sich der chinesische Markt in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten entwickeln. "Die chinesischen Behörden haben erkannt, dass eine Elektrifizierung des Straßenverkehrs mit ausschließlich batteriebetriebenen Fahrzeugen nicht ausreichen wird, um die Emissionen von Kohlendioxid und gefährlichen Stoffen zu verringern", so PowerCell-Chef Per Wassén. Schon im "Aktionär"-Interview habe sich der Firmenlenker optimistisch gezeigt, was China angehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: