Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

17,29 EUR -3,14% (11.05.2021, 16:37)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

177,15 SEK -3,80% (11.05.2021, 16:24)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (11.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen habe am Dienstag die Zahlen zum ersten Quartal 2021 vorgelegt. PowerCell Sweden habe ein anhaltend starkes Umsatzwachstum und erhöhtes Kundeninteresse verzeichnet, schreibe aber unter dem Strich weiterhin rote Zahlen.Im ersten Quartal 2021 habe PowerCell Sweden seinen Umsatz um 11% von 26,7 auf 29,7 Mio. SEK (Schwedische Kronen, umgerechnet: 2,94 Mio. Euro) gesteigert. Der operative Verlust sei im ersten Quartal von 17,6 auf 22,7 Mio. SEK (2,24 Millionen Euro) gestiegen. Das Unternehmen begründe den gestiegenen Verlust hauptsächlich mit negativen Währungseffekten."In Bezug auf den Umsatz war das Q1 2021 das stärkste erste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Unsere Verkäufe an Bosch spielen weiterhin eine entscheidende Rolle, aber wir erwarten, dass ihr Anteil am Gesamtumsatz zurückgehen wird, da wir die Verkäufe an unsere anderen priorisierten Segmente wie den stationären Bereich erhöhen", habe Richard Berkling, CEO von PowerCell Sweden gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: