Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

28,92 EUR +3,06% (09.12.2020, 13:20)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

295 SEK +2,00% (09.12.2020, 13:07)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (16.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen hinke an der Börse der Kursentwicklung vom US- Konkurrenten Plug Power hinterher. Am Mittwoch nehme die PowerCell Sweden-Aktie aber wieder an Fahrt auf. Rückenwind verleihe ein neuer Auftrag von einem global aufgestellten US-Landwirtschaftsunternehmen. Zwei MS-100-Brennstoffzellensysteme sollten die Elektrifizierung von Traktoren mit Brennstoffzellen und Wasserstoff testen. PowerCell Sweden liefere die Systeme entweder noch im vierten Quartal oder im ersten Quartal 2021.Die PowerCell Sweden-Aktie könne derweil am Mittwoch an der Heimatbörse in Stockholm moderat zulegen. Mit einem Kurs von 292 SEK (Schwedische Kronen, umgerechnet 28,71 Euro) notiere der Wert aber immer noch deutlich unter dem Rekordhoch bei 381 SEK (37,46 Euro).In den vergangenen Handelswochen habe sich das Chartbild bei der sportlich bewerteten PowerCell Sweden-Aktie wieder deutlich aufgehellt. Der kommunizierte Auftrag verleihet weiteren Schwung. Nur mutige Trader könnten auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Rekordhoch setzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2020)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: