Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

39,76 EUR +4,36% (13.01.2021, 13:12)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

402,80 SEK +6,84% (13.01.2021, 12:58)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (13.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein neuer Auftrag verleihe der PowerCell-Aktie positive Impulse. Der Wert des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten notiere damit nur noch unweit vom bisherigen Rekordhoch bei 415,80 Schwedische Kronen (umgerechnet 41,18 Euro) entfernt. Die Performance der Aktie in den letzten Jahren sei einfach unglaublich.Dem Vernehmen nach habe PowerCell einen Auftrag für ein MS-100-Brennstoffzellensystem von einem führenden europäischen Baumaschinenhersteller ergattern können. Das System werde laut PowerCell aller Voraussicht nach bis Ende des ersten Halbjahres 2021 ausgeliefert. Finanzielle Details würden die Schweden nicht an die Hand geben.Der Kunde werde das System für Tests nutzen, wie Brennstoffzellen und Wasserstoff für eine Elektrifizierung eines Radladers genutzt werden könnten, heiße es von Unternehmensseite.Auf dem Weg zu dieser Super-Performance sei die Aktie allerdings unter den mehrfach nachgezogenen Stoppkurs gefallen.Wer noch Stücke besitzt und zuletzt der Trading-Empfehlung vom "Aktionär" gefolgt ist, sollte sich nun von ein paar Aktien trennen, so Michel Doepke. Neueinsteiger sollten nicht mehr zugreifen. (Analyse vom 13.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link