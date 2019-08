Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (19.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Zuletzt habe auch der schwedische Titel im angeschlagenen Gesamtmarkt kräftig Federn lassen müssen. Doch in der neuen Handelswoche könnte es frischen Schwung für die PowerCell Sweden-Aktie geben. Denn die Q2-Zahlen stünden am 22. August auf der Agenda - es werde ein positives Ergebnis erwartet.Denn in Q2/2019 dürften sich die Effekte des Bosch-Deals in der PowerCell-Bilanz niederschlagen. Ende April 2019 sei der Vertrag mit dem deutschen Zulieferer geschlossen worden, der bereits im Vorjahr angekündigt worden sei.Pareto Securities gehe von einem Quartalsumsatz von rund 51,5 Millionen Euro aus. Unter dem Strich solle ein Gewinn von 0,92 Euro je PowerCell-Aktie in den Büchern stehen. Doch das dürfte in der Bewertung von PowerCell Sweden mit gut 373 Millionen Euro Marktkapitalisierung weitesgehend eingepreist sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link