Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (30.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell werde ein Brennstoffzellen-System für Tests an Lkw an die Universität in Aachen liefern. Das Produkt komme im Rahmen des "LiVe Projects" zum Einsatz. Die übergeordnete Zielsetzung des Projektes bestehe in der Modularisierung des Antriebstranges zur optimalen Bedienung unterschiedlicher Kundenbedürfnisse unter Berücksichtigung einer kostenorientierten Auslegung und Integration, heiße es auf der Homepage.Dass sowohl Forschungseinrichtungen als auch namhafte Zulieferer und Automobilhersteller auf das Know-how von PowerCell setzen würden, spreche klar für die Technologie des schwedischen Unternehmens. Doch für eine Attacke auf das Rekordhoch aus diesem Jahr brauche es mehr als den kleinen Auftrag von der Universität Aachen. Investierte Anleger könnten auf einen anhaltend positiven Newsflow in den kommenden Wochen und Monaten und steigende Kurse setzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2019)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: