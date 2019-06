Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (14.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Aktionäre des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten könnten vorerst aufatmen. Der Aktienkurs sei am Donnerstag zunächst kurzzeitig unter eine wichtige Unterstützung bei 7 Euro (ca. 75 Schwedische Kronen) gefallen. Mittags habe allerdings eine starke Gegenbewegung eingesetzt, die von einer guten Nachricht von Nel flankiert worden sei. Nach ersten Erkenntnissen habe die Technik des norwegischen Unternehmens wohl nichts mit der Explosion an einer Wasserstoff-Tankstelle zu tun. Die genaue Ursache für den Zwischenfall sei allerdings weiter unklar.Das könnte gestern der Tiefpunkt der Korrektur bei PowerCell gewesen sein. Das Kauflimit habe gegriffen, die Unterstützung gehalten. Der Stopp bei 6 Euro sei nicht ausgelöst worden. Wichtig wäre, dass am heutigen Freitag Anschlusskäufe folgen würden. "Der Aktionär" traue der PowerCell Sweden-Aktie neue Hochs zu. Das langfristige Kursziel laute 13 Euro, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2019)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:7,28 EUR -4,71% (14.06.2019, 13:50)