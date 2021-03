Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

29,46 EUR +4,25% (11.03.2021, 12:50)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

297,00 SEK +5,92% (11.03.2021, 12:37)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (11.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen hätten Wasserstoff-Aktien deutlich an Momentum eingebüßt, darunter auch die des Brennstoffzellen-Entwicklers PowerCell. Inzwischen habe der Ausverkauf gestoppt werden können. Am Donnerstag könne das schwedische Unternehmen zudem mit einer guten Nachricht auf sich aufmerksam machen.PowerCell habe von dem norwegischen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen Prototech AS einen Auftrag über ein Marine-Brennstoffzellen-Hochleistungsmodul mit 185 kW erhalten. Das Modul werde im Laufe des vierten Quartals ausgeliefert und sei für den Einsatz in Entwicklungs- und Demonstrationsprojekten für Schiffsantriebe vorgesehen. Finanzielle Details seien nicht preisgegeben worden.Der Kunde werde das Modul in verschiedenen Entwicklungsprojekten einsetzen. Dabei solle getestet werden, wie brennstoffzellenbasierte Energielösungen bei der Entwicklung von emissionsfreien Lösungen für den Marinebereich eingesetzt werden könnten.Der Ausverkauf bei der PowerCell-Aktie sei am Donnerstag vorerst gestoppt worden, nachdem sie innerhalb weniger Tage über 40 Prozent an Wert eingebüßt habe. Anleger würden positiv auf den neuen Auftrag reagieren und das Papier über die wichtige 200-Tage-Linie schicken. In diesem Bereich könnte nach dem Kursrutsch eine Stabilisierung erfolgen.Für spekulativ ausgerichtete Trader wird die PowerCell Sweden-Aktie wieder interessant, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link