Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (28.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die nervöse Schaukelbörse setze sich auch in dieser Woche fort. Tag für Tag gerate ein anderer Sektor heftig unter Druck. Seien es zuletzt etwa US-Tech-Aktien gewesen, so seien heute vor allem die Aktien aus der Wasserstoffbranche kräftig unter Beschuss geraten. So verliere Nel aktuell drei, Plug Power acht und PowerCell sogar 14 Prozent an Wert.Dabei sei das Marktumfeld eigentlich wie gemalt für den Wasserstoff-Sektor. Schließlich würden die Sorgen vor einem Stopp der Gaslieferungen - und natürlich der Kampf gegen die globale Erwärmung - Deutschland und andere europäische Länder regelrecht zwingen, endlich verstärkt in den Aufbau einer riesigen Wasserstoffinfrastruktur zu investieren.Indes solle unweit des Frankfurter Flughafens noch in diesem Jahr mit dem Bau der bislang weltgrößten Produktionsanlage für synthetisches Flugbenzin begonnen werden. Der Betreiber Ineratec wolle dabei die Infrastruktur des Chemie-Industrieparks Frankfurt-Höchst nutzen und das dort anfallende Kohlendioxid (CO2) zusammen mit Wasserstoff aus Grünstrom für die Produktion des E-Fuels verwenden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link