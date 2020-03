Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (27.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell-Produkte kämen unlängst auch in China zum Einsatz. Ein Bus von Wuhan Tiger habe mit dem Modell S2 bereits 40.000 Kilometer bis Ende Januar zurückgelegt. Es zeige, dass die Technologie von PowerCell auch im Alltag bestehe. Seit 2017 setze die Wuhan Tiger Fuel Cell Company auf die Technologie der Schweden.Der Bus sei einer von mehreren, die von Wuhan Tiger mit PowerCell S2-Brennstoffzellen-Stacks ausgestattet worden seien und in Feldversuchen in Wuhan in China eingesetzt würden. "Dies zeigt, dass unsere führende Brennstoffzellentechnologie die Anforderungen des Einsatzes unter realen Bedingungen wirklich erfüllt", erkläre Yibo Zhao, Vorsitzender der chinesischen Tochtergesellschaft von PowerCell.Ausgerechnet in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan setze Wuhan Tiger auf Busse mit Brennstoffzellen von PowerCell. Die Stadt gelte als Ausbruchsort des neuartigen Coronavirus, das die gesamte Welt weiter in Atem halte. Am 08. April wolle China die Abriegelung der Stadt wieder aufheben.In den letzten Handelstagen habe sich die PowerCell-Aktie von ihren Tiefständen lösen und den Abwärtstrend knacken können. Daraufhin habe die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten zur kräftigen charttechnischen Gegenbewegung angesetzt.Wer investiert ist, setzt auf eine Fortsetzung der Erholung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link