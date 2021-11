Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

24,70 EUR +4,93% (17.11.2021, 16:49)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (17.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell habe am Mittwoch einen Auftrag im Gesamtwert von 720.000 Euro von dem deutschen Unternehmen H2FLY erhalten. Das Luftfahrtunternehmen bestelle mehrere Brennstoffzellensysteme des Typs P System 100. Es sei geplant, dass die Auslieferung im ersten Quartal 2022 erfolge. Die PowerCell-Aktie reagiere positiv auf die Meldung und steige zur Stunde um mehr als vier Prozent an der schwedischen Heimatbörse.H2FLY werde die P System 100-Brennstoffzellensysteme einsetzen, um die Entwicklung von wasserstoffelektrischen Antriebslösungen für die Luftfahrt voranzutreiben. Das Ziel des Start-ups sei es, emissionsfreie und zertifizierbare Wasserstoff-Elektroantriebe für Lufttaxis zu bauen."Das Interesse an wasserstoffelektrischen Lösungen in der Luftfahrtindustrie wächst schnell und PowerCell hat in den letzten zwölf bis 18 Monaten mehrere Aufträge aus der Branche erhalten. Brennstoffzellenbasierte Antriebsstränge bieten eine attraktive emissionsfreie Alternative für die Elektrifizierung von Kurzstrecken- und Regionalflugzeugen", so Richard Berkling, CEO von PowerCell.Der Auftrag von H2FLY zeige, dass Brennstoffzellen auch in der Luftfahrt eine Zukunft haben könnten. Charttechnisch befinde sich die PowerCell-Aktie im Aufwärtstrend und stehe nun kurz vor dem Widerstand bei 270 Schwedische Kronen (26,95 Euro). Das Papier des skandinavischen Unternehmens sei mit einer Bewertung von 1,28 Milliarden Euro allerdings kein Schnäppchen.Lediglich für spekulativ ausgerichtete Trader ist der Titel interessant, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2021)