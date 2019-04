Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im Handelskonflikt zwischen China und des USA stehen die Zeichen auf Entspannung, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Zumindest werde das von den Verhandlungen berichtet, wenngleich konkrete Ergebnisse weiter auf sich warten lassen würden. Dabei habe der Druck auf die chinesische Verhandlungsseite zuletzt etwas nachgelassen, nachdem es einige Anzeichen für eine Stabilisierung der chinesischen Wachstumsdynamik gegeben habe. Die veröffentlichten Konjunkturdaten und Prognosen seien dabei recht unterschiedlich. So habe der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China zuletzt wieder über der Expansionsschwelle von 50 gelegen. Die expansiven geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen scheinen zu greifen, so Mumm.



In den USA hingegen habe zuletzt der ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen enttäuscht. Auch ein zunehmend schwächeres Geldmengenwachstum, die inverse Zinsstruktur und ein leicht nachgebendes Verbrauchervertrauen hätten Konjunktursorgen aufkommen lassen. Das möge der Grund für die deutlichen Worte von US-Präsident Trump in Richtung der US-Notenbank FED und die Forderung nach einer lockereren Geldpolitik sein. In dieser Woche stünden die Veröffentlichungen der neuesten Daten zur Industrieproduktion für China und die USA sowie die Schätzung des chinesischen BIP-Wachstums im ersten Quartal 2019 im Fokus. (16.04.2019/ac/a/m)



