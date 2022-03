Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

75,86 EUR -1,22% (15.03.2022, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

76,78 EUR +5,32% (14.03.2022, 17:40)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (15.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Volkswagen -Eigentümerholding Porsche SE und ihr Partner Bridgepoint würden das US-amerikanische Verkehrsmanagement-Unternehmen Econolite Group kaufen. In den USA würden 150.000 Signalsteuergeräte von Econolite an Straßenkreuzungen eingesetzt, wie die Porsche SE am Montagabend in Stuttgart mitgeteilt habe. Der Deal solle bis Mitte des Jahres endgültig abgeschlossen werden. Einen Kaufpreis hätten die Unternehmen nicht genannt.Econolite mit Sitz im kalifornischen Anaheim sei der führende Anbieter von Verkehrsmanagementlösungen in Nordamerika, habe es weiter geheißen. Die VW-Dachgesellschaft führe mit dem britischen Finanzinvestor Bridgepoint bereits gemeinsam den Softwareentwickler PTV Group in Karlsruhe."Durch die Bündelung der Kräfte von PTV und Econolite schaffen wir einen technologisch führenden Anbieter, der die gesamte Wertschöpfungskette für intelligente und nachhaltige Mobilitätslösungen abdeckt", habe der Vorstand für Beteiligungsmanagement der Porsche SE, Lutz Meschke, laut einer Mitteilung gesagt. "Die Produkte der beiden Unternehmen passen sehr gut zusammen. Außerdem ist die kombinierte Gruppe nun ein Global Player mit einer führenden Position in Europa und in den USA." Zusammen würden die beiden Unternehmen rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigen und seien in über 120 Ländern tätig.Im Fokus stehe derzeit weiter der geplante Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche. Nach Möglichkeit wolle VW den Megabörsengang noch in diesem Jahr durchziehen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Fenster noch erreichen", habe VW-Finanzchef, Arno Antlitz, gesagt.Die Aktie von Porsche habe erste wichtige Hürden genommen. Auch wenn die Empfehlung jüngst bei 70 Euro ausgestoppt wurde, sollten Anleger den Titel auf der Watchlist lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Porsche-Aktie. Ein Sprung über die 38-Tage-Linie würde wieder ein erstes positives Signal liefern. Es sei davon auszugehen, dass die Porsche Holding am meisten von einem Börsengang des Sportwagenbauers, der Porsche AG, profitieren werde. (Analyse vom 15.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche SE.