XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

94,04 EUR +2,06% (21.06.2021, 13:35)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus siben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (21.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Volkwagen meine es ernst: Die Marke Lamborghini wolle ab 2024 schrittweise zum Elektroauto-Sportwagenbauer und auch die Tochter Porsche setze voll auf die Elektromobilität.Jetzt sei bekannt geworden, dass das Porsche-Joint-Venture CellForce in Tübingen eine Produktionsanlage mit einer Kapazität von mindestens 100 MWh pro Jahr planet, was Batteriezellen für 1.000 Fahrzeuge entspreche. Den "Stuttgarter Nachrichten" zufolge habe Porsche-Finanzchef Lutz Meschke bestätigt: "Unser Ziel ist es 2024 die ersten Zellen in Porsche-Fahrzeuge zu verbauen." Bis 2025 solle sich die Belegschaft auf bis zu 80 Personen erhöhen.Damit komme plötzlich auch der Maschinenbauer Manz ins Spiel. Tübinger Oberbürgermeister Boris Plamer habe bereits im April über ein Areal in seiner Stadt geschrieben: "Als das Angebot von Porsche kam, mit Manz hier Batteriezellen der Spitzenklasse zu bauen, haben wir sofort zugestimmt." Richtig sei: Es gebe von Manz eine räumliche Nähe zum angrenzenden Baugrundstück und es sei kein Geheimnis, dass Costumcells Mieter bei Manz im Gebäude sei. Costumcells und Porsche wiederum würden CellForce bilden, die den Bau der Fabrik plane, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2021)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:94,14 EUR +1,88% (21.06.2021, 13:45)