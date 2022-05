Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

76,34 EUR +1,54% (12.05.2022, 18:12)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

76,44 EUR +0,39% (12.05.2022, 17:36)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (12.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Die Porsche Automobil Holding SE habe vor wenigen Tagen solide Zahlen vorgelegt. Zuletzt habe die Holding die Kursschwäche bei Volkswagen sogar genutzt, um weitere Aktien zu kaufen. Für rund 400 Mio. Euro habe die Eigentümerholding der Familien Porsche und Piëch weitere Vorzugsaktien des Wolfsburger Autokonzerns erworben. Damit steige der Kapitalanteil am VW-Konzern von 31,4 auf 31,9%. Somit fließe auch ein größerer Anteil der vom VW-Konzern auszuschüttenden Dividenden an die Holding. Die Stimmrechtsanteile würden hingegen mit 53,3% unverändert bleiben.Spannung verspreche der geplante Börsengang des Luxusautobauers Porsche: Die Porsche Holding wolle möglichst im vierten Quartal beim geplanten IPO der Porsche AG wieder direkten Zugriff auf den Sportwagenbauer mit dem Familiennamen erhalten - aktuell gehöre dieser noch komplett dem VW-Konzern.Geplant sei, dass nun die PSE 25% plus eine Aktie der stimmberechtigten Stammaktien der Porsche AG übernehme und damit eine Sperrminorität erhalte. Dafür brauche die PSE viel Geld, Analysten hätten den Wert des Sportwagenbauers allein auf 80 bis 100 Mrd. Euro und teils darüber taxiert - bevor die Börsen mit Beginn des Ukraine-Kriegs eingebrochen seien.Die Porsche SE-Aktie sei eben nicht "nur" eine spannende Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie, Neben der Hauptbeteiligung VW habe die Porsche Holding in den letzten Jahren kleinere Investments in Isar Aerospace, Inrix und den mittlerweile börsennotierten 3D-Druck-Spezialisten Markforged und AEVA Technologies (LIDAR-Hersteller) getätigt. PTV Software sei bereits wieder veräußert worden.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link